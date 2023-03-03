國立臺北護理健康大學、仁德醫專與協會共組醫藥產學聯盟

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培養醫療照護人才成趨勢「五專+科大+產業=就業大加分」北護大吳淑芳校長指出，北護大是國內唯一聚焦護理健康照護專業大學，近年獲得國際評比QS Star五星級肯定及軟科ARWU「世界一流學科排名」「醫學護理學科」百大等殊榮；遠見雜誌2023年調查全國企業最愛大學排行榜：醫衛生技類企業最愛科技大學第一名。北護大健康事業管理系劉介宇主任表示，盼借重仁德醫專札實的技職教育，長期培育醫療照護相關專業人才，透過此醫藥產學聯盟的合作，生技醫藥醫藥通路的產學合作，協助健康事業管理系學生跨領域學習與實習，達成新世代健康事業人才加值目的，此舉不僅有助提升國內醫療品質，更有助學生職涯規劃更加寬廣，成為業界最受歡迎之人才。
健康事業管理系今年創系滿廿八週年，歷經護理管理系、醫務管理系時期，改名健康事業管理系已屆十二年，健管系將跨足醫藥領域大藍海，與中華生技醫藥行業協會進行跨域學習與產學合作，拓展學生實習場域，並喊出「產學雙贏」的口號，為此專業發展邁向新的里程碑。
跨域學習加值人才 三方合作產學雙贏仁德醫專黃柏翔校長表示，仁德醫專建校五十餘年，持續為台灣社會培養最優質的醫療人才，傳統醫護類科一直是仁德醫專的教學強項，其中高齡健康促進科長期為以培養「高齡健康促進」及「高齡體適能」之基層執業人員為發展目標，為國家培育一流的高齡健康促進基層執業人員。此外仁德醫專更積極尋求創新，生技製藥經營管理科的創設及茁壯，以及去年新設的人工智慧暨醫療應用科，在顯示仁德醫專「教學卓越、技優為本、產學創新」的教育理念及目標。
許嘉隆顧問說仁德醫專是過去培育藥劑生的黃埔軍校，藥劑生校友遍佈全台灣，生技製藥經營管理科承襲藥劑生的傳承，在校友王德銘顧問協助下，學校建置模擬藥局教室，創造藥局管理的實習場域，讓學習五年藥局經營專業的仁德醫專畢業生，透過醫藥產學聯盟合作模式，可以讓該校畢業生有機會順利銜接國北護健康事業管理系二技學程，繼續學習進階經營管理的知識與技術，畢業後到連鎖藥局通路擔任儲備幹部，兼顧學業與就業。
3日會議中特別邀請北護大護理系林惠如主任分享護理系在與醫院產學合作計畫執行的心得，透過北護大護理系多年在與醫院產學合作計畫執行經驗，內容豐富且具實用價值，與會者皆表示收穫滿滿，對於北護大辦學高度肯定。
連鎖藥局聯合優先聘用健康保健諮詢師仁德醫專藥業顧問陳建州同時也是社團法人中華生技醫藥行業協會理事長表示，協會的連鎖藥局會員涵蓋全台800家門市，為了讓仁德醫專培育具有藥局專業的儲備幹部，111年5月協會帶領連鎖藥局會員公司，與仁德醫專簽訂產學合作，105年也曾帶領連鎖藥局與新生醫專進行產學合作，為了讓繼續升學的五專學生留在藥局通路，協會今年與北中南的醫藥衛生科技大學，簽訂藥局人才產學合作，陳建州理事長特別強調，國立台北護理健康大學是中華生技醫藥行業協會佈局全台灣產學合作網絡的重要合作對象。
為推動藥局人才產學合作，建立藥局門市幹部職能標準，今年2月協會與連鎖藥局會員簽訂開發醫藥衛生學校產學合作MOU，包含大樹連鎖藥局、好藥坊連鎖藥局聯盟、美康連鎖藥局、富康活力連鎖藥局、新高橋連鎖藥局、全球連鎖藥局、新資生連鎖藥局、天康連鎖藥局與專品連鎖藥局等，連鎖藥局聯合支持學校產學合作，願意優先聘用具有健康保健諮詢師的學生，達到兼顧學業與就業的目的，預計會吸引更多五專在學學生及學生家長的認同，未來合作榮景可期。
特別在新冠肺炎疫情之後，國人就醫行為以及預防保健觀念變得更積極，醫藥產業已是未來台灣重點發展產業，希望藉由此次國立臺北護理健康大學、仁德醫專以及中華生技醫藥行業協會三方合作機會，為台灣培養新時代醫藥行銷及經營人才奠定良好的基礎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57014
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