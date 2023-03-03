4億飯票跑了！陳偉霆愛巢不見何穗　被爆地下戀分手

陳冠霖反擊鄭仲茵打人、不讓見女兒　怒吼：被消費了20年

▲陳冠霖不忍被前妻形容成不顧家庭的人，怒曬起訴書反擊。（圖／三立）
▲陳冠霖不忍被前妻形容成不顧家庭的人，怒曬起訴書反擊。（圖／三立）

記者江芷稜/綜合報導

女星鄭仲茵和陳冠霖曾有一段婚姻，20年前爆出家暴疑雲離婚，女方單獨撫養女兒，近日更在節目上控訴前夫另組家庭後，都沒有提出想見家人的要求，自從女兒滿月之後就沒見過爸爸，將陳冠霖形容成一位渣男。陳冠霖不忍了，今（3）日在社群平台反擊前妻惡人先告狀，本來想「各自安好」，卻一直被污名化，「我已經被消費了20年！我，不願再保持緘默了！」

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▲陳冠霖在《一家團圓》片場是孩子王。（圖／三立）
▲陳冠霖另組家庭，鄭仲茵爆料他從沒想見過女兒。（圖／三立） 
▲▼鄭仲茵與女兒黛拉上綜藝節目，19歲黛拉外型清新可人。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵與女兒黛拉上綜藝節目，19歲黛拉外型清新可人。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
陳冠霖表示，當初離婚時基於母親育兒的天性，協議女兒由女方撫養，隱忍眾人誤解成犯錯的一方，卻因此被鄭仲茵不斷醜化自己的形象，塑造偉大母親的光環，「因此，今天我要將當年的事實公諸於世，除了還我自身清白，聲張正義；我更相信這才是對已經長大成人，能有是非對錯判斷能力的家人最健康、最正確的教育。」

他曬出當年法庭上的起訴書，證明司法是公平的，當時旁人看到的真相，是兩人在KTV起口角，對方動手打人，這些都能調閱證據出來佐證，法官說「證人都說是妳打人，為何變成陳先生是施暴者？妳在玩弄媒體？！給七天期限和解，不然就先起訴妳！」後來鄭仲茵被起訴，才急著找陳冠霖辦理離婚手續、撤銷告訴，雙方因此和平分手，陳當時依約支付75萬元給前妻，且願意支付每個月2萬元的教育生活費，匯入女方的戶頭，直到女兒年滿20歲，這些都有單據佐證。

▲陳冠霖在臉書發表長文，反擊鄭仲茵對他的不實指控。（圖／翻攝自陳冠霖FB）
▲陳冠霖在臉書發表長文，反擊鄭仲茵對他的不實指控。（圖／翻攝自陳冠霖FB） 
▲陳冠霖曬出鄭仲茵動手打人的起訴書，被提告是傷害罪。（圖／翻攝自陳冠霖FB）
▲陳冠霖曬出鄭仲茵動手打人的起訴書，被以傷害罪提告。（圖／翻攝自陳冠霖FB）
至於不見女兒的真相，陳冠霖痛訴家人滿月時，本來要回台南家中探視，沒想到前妻早就通知數家媒體等候，「離婚協議是我每月一號至五號期間，通知女方，任選當月任一週末行使探視權。約台北，妳說在台南；約台南，妳說在台北；到後來妳說當星期再打來，妳說了算！」

他強調任由前妻抹黑、毀謗，被塑造成惡魔，導致自己足足活在這陰霾20年，這次決定不再悶不吭聲，「我20年來也沒有換過電話，只要家人一通電話，我隨時歡迎見面！我卻從來沒有接到任何一通電話或是一個問候，我不願猜想是否受人影響，我也尊重她的選擇。」陳冠霖霸氣表示，希望前妻別再利用媒體及輿論做出傷人利己的事情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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