陳冠霖反擊鄭仲茵打人、不讓見女兒　怒吼：被消費了20年

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他曬出當年法庭上的起訴書，證明司法是公平的，當時旁人看到的真相，是兩人在KTV起口角，對方動手打人，這些都能調閱證據出來佐證，法官說「證人都說是妳打人，為何變成陳先生是施暴者？妳在玩弄媒體？！給七天期限和解，不然就先起訴妳！」後來鄭仲茵被起訴，才急著找陳冠霖辦理離婚手續、撤銷告訴，雙方因此和平分手，陳當時依約支付75萬元給前妻，且願意支付每個月2萬元的教育生活費，匯入女方的戶頭，直到女兒年滿20歲，這些都有單據佐證。
至於不見女兒的真相，陳冠霖痛訴家人滿月時，本來要回台南家中探視，沒想到前妻早就通知數家媒體等候，「離婚協議是我每月一號至五號期間，通知女方，任選當月任一週末行使探視權。約台北，妳說在台南；約台南，妳說在台北；到後來妳說當星期再打來，妳說了算！」
他強調任由前妻抹黑、毀謗，被塑造成惡魔，導致自己足足活在這陰霾20年，這次決定不再悶不吭聲，「我20年來也沒有換過電話，只要家人一通電話，我隨時歡迎見面！我卻從來沒有接到任何一通電話或是一個問候，我不願猜想是否受人影響，我也尊重她的選擇。」陳冠霖霸氣表示，希望前妻別再利用媒體及輿論做出傷人利己的事情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110