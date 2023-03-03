台南「滷蛋吃到飽」1天吃掉千顆 老闆霸氣喊：不會取消
近期台灣爆發缺蛋潮，國內雞蛋產能不足導致蛋價飆至歷史高點。不少業者因此停賣蛋製餐點，但台南麻豆這家牛肉湯店逆勢操作，仍持續供應點120元牛肉湯，享肉燥飯、滷蛋吃到飽優惠，就算每天被吃掉1000顆蛋也無悔，老闆還霸氣說：「開店就不怕人吃，不會取消！」
記者徐銘穗/綜合報導
台南其森牛肉湯開業28年，老闆黃一成受訪時表示，因麻豆區當時多數民眾還是從事務農等體力工作，因此決定推出點牛肉湯可享肉燥飯、滷蛋吃到飽的優惠，且已行之多年，除了薄利多銷外，也希望讓顧客一早能吃飽，補充體力完成一天的工作，而這個內用吃到飽的傳統一直延續到今日。
黃老闆坦言，以前一顆蛋的成本是3元，現在漲到6元、甚至8到10元都有，客人平均也都會吃3、4顆滷蛋，原先店裡一天會消耗幾百顆滷蛋，如今暴增成破千顆，但依然不取消，將會自行吸收暴增出來的成本。
其森牛肉湯獲Google 4.5星評價（滿分為5星），網友留言：「白飯、肉燥、滷蛋都可以自行取用，店家真的準備很多，完全沒有怕你吃，內用沒有限制、吃到飽」、「牛肉湯是熱高湯淋上薄溫體肉片，湯頭融合肉汁和肉片呈現濃濁的樣態，鮮甜濃郁。」
為了解決雞蛋缺口，農委會上月底從澳洲進口的首批雞蛋36萬顆已抵台，3月底前並將專案進口500萬顆雞蛋。