稱盧秀燕家族涉中捷土地利益　前校長誹謗罪判4月

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李順涼在寶島聯播網廣播節目中，討論台中捷運藍線規劃時表示，「聽說B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，盧家就是廖家」；李順涼並說：「改變就是因為利益的問題。甚至我也合理懷疑，盧秀燕自己的家族也摻入在這利益裡面」。
李順涼的相關言論經電視節目討論引用，盧秀燕與廖述嘉認為名譽受損，委由律師提告。
法院審理，李順涼否認誹謗，辯稱指評論捷運B1站北移事情，盧、廖家族在變更後買地，是有人跟他說，藍線很久沒蓋又北移B1站，還增加300多億元徵收費，他才合理懷疑盧、廖在附近買地，他在節目很客氣講，是評論公眾的事。
法院調查，李順涼在節目中說「跟我說的人說這是真的」、「事實上我看這八九不離十」、「人家規劃好那麼好的線路，她願意去移，短短時間在亂搞，我覺得人都太自私」，遣詞用詞足使人認為盧、廖有不正當考量，有貶損名譽危險。
法院比對資料、傳訊證人，發現多半是私下通話、見面場合提到或在選舉造勢場合、菜市場、寺廟聽人閒談內容，李也未查得土地登記資料等具體事證，難認有盡查證義務，依2個誹謗罪，判李2月、3月，應執行4月，得易科罰金，可上訴。（編輯：謝雅竹）1120303