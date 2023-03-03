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飯店Buffet慶開幕！三月吃到飽7折　壽星半價600元爽吃

▲飯店新開吃到飽餐廳，慶祝開幕推出8折好康，壽星直接半價爽吃。（圖／台北漢普頓酒店提供）。
▲飯店新開吃到飽餐廳，慶祝開幕推出8折好康，壽星直接半價爽吃。（圖／台北漢普頓酒店提供）。

記者汪睿琦/綜合報導

喜愛吃到飽的民眾有福了！台北漢普頓酒店為慶祝館內全新自助式午晚餐開放，特別選在午餐、晚餐時段祭出7折優惠，當月壽星直接狂殺5折；台北福華大飯店在3/31前的平日下午茶時段，對中「7字」中任何一字，整桌立刻打8折，還可揪20人來吃，《NOWnews今日新聞》整理2大飯店專寵優惠一次看。

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📍台北漢普頓酒店
館內新開「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」餐廳，為了慶祝開幕，祭出3月午餐（12:00-14:00）、晚餐（18:00-21:00，週日晚餐店休）7折優惠，如果同行人有3月壽星則下殺5折，下午茶成人價格是1099元+10%，換算下來壽星約花600元能無限爽吃。

餐廳打造成輕古典風格，以法國凡爾賽宮的鏡廳為設計發想，兩層樓高連接天花板的鏡面拼貼牆，搭配各式高低金屬天鵝腳大理石桌，讓人宛如在羅浮宮吃飯。每天供應歐陸風格早餐、英式下午茶推車，從美式紐奧良雞翅、義式燉飯/義大利麵/披薩，到日式生魚片壽司、港式點心、台式香Q牛肉麵、薑母鴨、羊肉爐都有。

🟡台北漢普頓酒店 洛可可茶苑ROCOCO Tea House 
時間：3/1開始 12:00-14:00、18:00-21:00（週日晚餐店休）
地點：台北市中山區建國北路二段7號1樓
優惠重點：午晚餐時段用餐7折，當月壽星5折，優惠不併用

▲台北漢普頓酒店館內新開的「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」餐廳落成開幕，打造成輕古典風格。（圖／台北漢普頓酒店提供）
▲台北漢普頓酒店館內新開的「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」餐廳落成開幕，打造成輕古典風格。（圖／台北漢普頓酒店提供）
▲餐廳內集結各國美饌，從美式、徳式、義式，吃到日式、港式、台式。（圖／台北漢普頓酒店提供）
▲餐廳內集結各國美饌，從美式、徳式、義式，吃到日式、港式、台式。（圖／台北漢普頓酒店提供）
📍台北福華大飯店彩虹座
台北福華大飯店做落在大安區仁愛路上已將近40年，是相當經典的高級飯店，館內牆上漆成彩虹的「彩虹座」中庭式環境是一特色，好天氣還可以享受陽光從天窗灑落，自開幕來就廣受歡迎。

即日起至3月31日期間，平日下午茶時段到彩虹座用餐，身分證中有「福、華、陳、林、滿、天、下」任1字，享該桌整桌打8折，最高用餐上限為20人，等於可帶20人以內前往用餐，還不快揪親朋好友吃爆。

🟡台北福華大飯店彩虹座 優惠小檔案
時間：即日起到3/31 週一到週五15:00-17:00
地點：台北市大安區仁愛路三段160號
優惠重點：身分證凡中「福、華、陳、林、滿、天、下」任一字，即享8折

▲台北福華大飯店做落在大安區仁愛路上已將近40年，是相當經典的高級飯店，尤其是館內牆上漆成彩虹的「彩虹座」中庭式環境。（圖／取自台北福華大飯店臉書）
▲台北福華大飯店做落在大安區仁愛路上已將近40年，是相當經典的高級飯店，尤其是館內牆上漆成彩虹的「彩虹座」中庭式環境。（圖／取自台北福華大飯店臉書）

快看身分證！對中2碼或姓名有這字　藍鑽蝦、和牛吃到飽

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