飯店Buffet慶開幕！三月吃到飽7折　壽星半價600元爽吃

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館內新開「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」餐廳，為了慶祝開幕，祭出3月午餐（12:00-14:00）、晚餐（18:00-21:00，週日晚餐店休）7折優惠，如果同行人有3月壽星則下殺5折，下午茶成人價格是1099元+10%，換算下來壽星約花600元能無限爽吃。
餐廳打造成輕古典風格，以法國凡爾賽宮的鏡廳為設計發想，兩層樓高連接天花板的鏡面拼貼牆，搭配各式高低金屬天鵝腳大理石桌，讓人宛如在羅浮宮吃飯。每天供應歐陸風格早餐、英式下午茶推車，從美式紐奧良雞翅、義式燉飯/義大利麵/披薩，到日式生魚片壽司、港式點心、台式香Q牛肉麵、薑母鴨、羊肉爐都有。
🟡台北漢普頓酒店 洛可可茶苑ROCOCO Tea House
時間：3/1開始 12:00-14:00、18:00-21:00（週日晚餐店休）
地點：台北市中山區建國北路二段7號1樓
優惠重點：午晚餐時段用餐7折，當月壽星5折，優惠不併用
📍台北福華大飯店彩虹座
台北福華大飯店做落在大安區仁愛路上已將近40年，是相當經典的高級飯店，館內牆上漆成彩虹的「彩虹座」中庭式環境是一特色，好天氣還可以享受陽光從天窗灑落，自開幕來就廣受歡迎。
即日起至3月31日期間，平日下午茶時段到彩虹座用餐，身分證中有「福、華、陳、林、滿、天、下」任1字，享該桌整桌打8折，最高用餐上限為20人，等於可帶20人以內前往用餐，還不快揪親朋好友吃爆。
🟡台北福華大飯店彩虹座 優惠小檔案
時間：即日起到3/31 週一到週五15:00-17:00
地點：台北市大安區仁愛路三段160號
優惠重點：身分證凡中「福、華、陳、林、滿、天、下」任一字，即享8折