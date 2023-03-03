巷仔內／侯友宜行程銳減！傳閉關覓副手　知情人士這樣說

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孰悉市府運作的人士透露，市長內、外部溝通會議本來就多，加上新任期有許多新任局處首長及相關人士需要溝通，至於市長行程本就會有許多非公開行程或是因行程關係無法受訪，表示接下來還有里長座談會等各項市政建設大小事要如火如荼展開，請大家多給予支持與關心。
親近人士表示，從侯友宜最近的公開談話看來，其實早在連任市長的選前之夜喊出的「以民為天」，到元旦發表「共好」，及近日228和平紀念日喊出的「三平」（社會公平、兩岸和平、國家泰平）、「三安」（人民安心、社會安定、國家安全）談話，種種談話語氣跟格局，早已透露出要再邁向下一個為國家、為人民做更多事的位子，就只是等待一個適合的時機宣布而已。
綠營人士分析，侯友宜就是要「持盈保泰」，慢慢等待適合的熱帶旋風乘風而上，因為面對國民黨內最大的對手是現任黨主席朱立倫，不管是美國國際局勢，還是中國兩岸關係，還有國民黨提名，都得先過朱立倫那一關，而在元旦談話說的「我們絕對不是強國的棋子」已不敢再講，92共識也無法多談，就是要找到一個最佳的起手式。
該人士笑笑地說著，對於記者每日一問的2024話題，侯友宜自然都是以「我現在是新北市長」、「不分你我、不分族群、更不要分黨派」、「一起攜手共好」、「北北基桃共好，讓台灣共好」等等不同問題但同樣答案的回答來應付，現在選擇減少公開行程，就是不要再一直重複這些話語，因為朱立倫都說總統提名遊戲規則要等南投立委補選後再討論。
侯友宜在沒有公開行程下，而南投立委補選選前之夜也是以預錄影片缺席站台輔選，卻又爆出副手人選炸出新聞熱度，也讓外界持續對侯友宜的選情與支持態度表態各種情境，增加2024總統選戰的火花。