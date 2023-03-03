不敢相信！宋旻浩入伍前私訊Treasure 獨家內容台灣曝光
南韓「YG娛樂」旗下男團Treasure首次訪台，明晚將在林口體育館開唱，10位成員YOSHI、HARUTO、尹材赫、朴炡禹、ASAHI、金俊奎、金道榮、蘇庭煥、崔玹碩、朴志焄今（3日）抽空接受媒體訪問，玹碩透露今天「第一次跟大家講這件事」，就是師兄WINNER成員宋旻浩將於24日入伍，旻浩日前特地傳訊跟他講心裡話，讓玹碩直呼非常悸動。10位男孩也十分接地氣，模仿《關於我和鬼變成家人的那件事》中，飾演毛毛的林柏宏於片中的口頭禪「不敢相信」，甚至配合高8度講出，相當親民。
記者陳雅蘭/台北報導
Treasure首次訪台，許願演出結束後有時間的話，想去逛夜市吃道地雞排、喝珍珠奶茶，也會抽空紀錄VLOG。玹碩透露很常說「chill」，發現發音「ㄔ」跟「好吃」相近，所以對中文「好吃」印象深刻。他們知道許光漢在韓人氣高，聽到他主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，有一句台詞是台灣近期流行語，現學現賣「不敢相信」，聽到記者建議「要高8度」，志焄配合演出高喊：「不敢相信～Skr！」逗笑全場。
志焄日前跟BIGBANG太陽合拍《VIBE》短影片，他表示從未想過能跟對方合作，因為太陽是他從小到大十分憧憬的偶像，「他是我從小憧憬的對象，現在還是我的典範，我沒想過能跟前輩做這樣的挑戰，我以前都是看他演唱會，坐遠遠的看著他，能參與他的回歸曲，雖然只有短短一小時，但這時間對我來說很長，是寶貴、珍貴又有價值的時間，他也有給我建言，我這次能跟他合作，真的是很美好回憶，我愛你太陽！」
聊到跟「YG娛樂」前輩相處的難忘回憶，玹碩默默拿起麥克風，他說：「這件事是我第一次說，我在哪都沒說過。公司前輩旻浩不久後要去當兵了，前陣子我們有傳訊息，他對我說請加油，我們互說了新年快樂，前輩跟我說他不在的這段期間，在他回來之前，要好好保住自己的位置，繼續加油，持續掃蕩歌壇的第一名，他說我去去就回，讓我很悸動。」
Treasure明晚將在林口開唱，在這之前成員也有話對粉絲說，ASAHI表示：「每一次的演出，我們都對粉絲抱持感謝，接下來將跟台北的粉絲見面，我很緊張也很悸動，我們要好好的表演才行，明天跟大家一起共創帥氣舞台。」