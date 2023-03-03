中國兩會將登場！經濟團隊改組成看點　分析師：前所未有

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中國當局將於「兩會」公佈GDP目標和其他經濟指標，其他如下一任國務院總理等事項，預計在未來一至兩周內公佈。目前北京當局尚未公布完整時間表或是結束日期。
摩根大通分析師預期兩會將在3月17日結束，並表示今年經濟團隊改組將是「前所未有的」。分析師指出，預計中國經濟團隊包括國家發展和改革委員會、財政部、中央銀行、銀行業監管機構和證券監管機構預計將有新的負責人。
分析人士普遍預計中國將宣布5%左右或以上的GDP目標，比去年3%的增速大幅回升。另外也將公布其通貨膨脹、就業和財政赤字目標。通膨率普遍預期保持在3%左右的低水平，而中國可能會略為擴大其財政赤字。
今年兩會將正式確定新任國務院總理、副總理和各部委負責人的政府職務。《CNBC》報導指出，這些職位通常會分配給執政的中國共產黨的最高領導人，而在去年秋季，新的領導班子中充滿了中共總書記習近平的忠實擁護者。習近平將會在人大上獲得史無前例的第三個國家主席任期，李強則有望成為國務院新總理。
兩會還將審查中共和國家機構的改革計劃，雖然尚不知細節，但涵蓋金融和科技，包括增加黨在非國有企業中的影響力。在兩會開始時，中國通常會公布當年包括國防預算在內的其他計畫。在政策方面，分析人士正在關注有關房市低迷、投資計畫以及消費等方面的消息。
仲量聯行（JLL）大中華區首席經濟學家龐溟（Bruce Pang）表示，今年重大經濟政策是在2022年底制定的，雖然目前還清楚會對經濟產生什麼影響，但影響更多的是治理方式。龐溟認為，中國不太可能出現美國和歐洲疫情大流行最嚴重時期過後的通膨飆升，從而減少對貨幣政策的限制。龐溟透露，自己正在關注支持個人收入成長和商業信心的政府政策。