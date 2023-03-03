保護長者、小朋友必看！成人預防疫苗你打了幾種？專家詳解接種建議

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成人疫苗預防常被忽略？保護家中長者小朋友超重要！
許多民眾不免會有疑惑，明明小時候接種過的疫苗，為什麼長大還要再施打？台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎醫師說，隨著科技進步，已將許多重要傳染病，透過預防接種大幅減少。不過，以前認為是次要的傳染病就開始顯得重要。以水痘來說，因為開始有了疫苗接種後，兒童感染病例下降，反而是成人容易因水痘病毒引起的帶狀疱疹影響生活品質。
成人考慮需要接種疫苗主要有三大原因：
・幼兒時未接種、或是有接種但沒有產生抗體、抑或是有接種但抗體隨年紀減弱消失。
・非例行預防針，但對成人階段或高危險群有接種必要。
・出國旅遊特別考量。
接種疫苗不只可以提升自身免疫力並預防疾病，也可保護無法或尚未接種疫苗的家人，免於暴露感染風險。特別是家中有長者或小朋友，更應及早與醫師討論！
成人疫苗你完成了嗎？醫詳解9種疫苗
目前台灣疫苗推動協會結合衛生福利部疾管署的成人接種建議，統整成成人疫苗接種懶人包（共有九種）。讓民眾能定期審視自身健康狀況，接種合適疫苗。
・破傷風、白喉、百日咳相關疫苗
・麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗
・季節性流感疫苗
・B型肝炎疫苗
・A型肝炎疫苗
・肺炎鏈球菌疫苗
・日本腦炎疫苗
・人類乳突病毒疫苗
・帶狀疱疹疫苗
2/27−3/5認識帶狀疱疹週 避免「疹後神經痛」影響生活
值得注意的是，很多傳染病可以透過戴口罩、勤洗手遠離，但卻有一種病毒罩不住，就是帶狀疱疹病毒。李秉穎醫師說明，帶狀疱疹是水痘病毒再復發，如果小時候得過水痘，將終身潛伏在體內神經節伺機而動。特別是50歲以上的民眾、慢性疾病族群或者是壓力大、生活作息不正常等可能免疫力較差的族群都是帶狀疱疹的高危險族群。一旦引發嚴重的併發症－疹後神經痛，可能延續數天、數禮拜，甚至數年，讓人痛不欲生。
即使曾罹患過帶狀疱疹也不能掉以輕心、疏於預防。帶狀疱疹的預防，就是好好地提升免疫力，除了正常生活作息、規律運動外，施打疫苗也是提升抵抗力的良好方式。目前帶狀疱疹疫苗有活性減毒疫苗及非活性疫苗，50歲（含）以上未曾接種過帶狀疱疹疫苗者或18歲以上具風險因子者，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，都建議接種帶狀疱疹疫苗。若想了解更多成人疫苗接種資訊，請至台灣疫苗推動協會官網查詢成人疫苗接種懶人包。
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