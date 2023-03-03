PMI中斷緊縮轉擴張！中經院：Q2是否落底需看3、4月狀況

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PMI中斷緊縮，未來是否渴望維持擴張情形？葉俊顯首先以「基期效應推升生產，展望未來看法分歧」來形容此次指數的呈現，他解釋，PMI數值大幅回升，部分原因是由於1月農曆春節工作天數較少的低基期效應，以及今年的2月是創編以來營業日最多的2月，使得季節調整後的新增訂單與生產指數躍升16.7與30.3個百分點，推升製造業PMI指數轉為擴張。
然而，這並不能直接解讀為2月剔除工作日效果後，製造業與非製造業收到爆量訂單，過往2月多為「農曆年期間」產業暫停生產，且營業天數較少，但今年其實2月已經為「農曆年過後」產業補年後庫存與生產狀況，且工作天數較往年2月增加三分之一，因此僅能顯示今年2月生產數量較往年異常增加，並無法完全去除「農曆年過後」產業補年後庫存的採購行為。
觀察製造業存貨，葉俊顯指出，從去年至今年持續由供應端調節庫存，加上今年1月起原物料價格觸底反彈，以及部分產業生產未再大幅縮減等因素，使得存貨指數與上月相比較為上揚。
針對未來展望，他說，雖然1月歐美通膨較為和緩，中國也解除封控，但畢竟仍有景氣雜音，景氣是否會在第2季落底，仍要觀察3、4月狀況，畢竟接近終端需求的產業，業者調適時間較長，但大部分的製造業者認為，今年第3、第4季景氣將轉好。