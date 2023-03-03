藍斥清查退役軍官打擊士氣！劉世芳：不查反成共諜幫兇
《日本經濟新聞》日前報導指，台灣有高達9成的退役軍官前往中國，其中許多人販賣情報，民進黨立委劉世芳昨在立法院外交及國防委員會提出臨時提案，要求徹查退役軍士官是否有洩密情事，國民黨則認為該案是「打擊台灣國軍士氣」。對此，綠委劉世芳、蔡適應、羅致政、何志偉等人今天(3日)表示，該項提案就是要拿出證據還退役軍士官清白，「共諜才是打擊國軍士氣的老鼠屎」，不查反而犧牲退役軍士官證明清白的機會，成為共諜幫兇。
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劉世芳昨連署臨時提案，建請國軍退除役官兵輔導委員會邀國防部、陸委會、法務部等機關，清查過去5年退除役軍士官名單，是否有違反國軍保防任務，或違反兩岸人民關係條例及相關國安法律規定， 觸犯國防機密情報外洩情事；不過，國民黨在臉書粉專指出，民進黨立委利用謠言、謊言做為提案設計基礎，要清查過去5年退除役軍士官名單，豈不是說明民進黨立委在懷疑國軍的忠誠度？
對此，劉世芳表示，《日經》的指控沒有任何合理、明確、可信的消息來源，我們當然相信退役軍士官的清白，但正因為如此，才希望藉由質詢給退輔會公開澄清的機會，而臨時提案更是要揪出真正的共諜，還給國軍清白，「共諜才是打擊國軍士氣的老鼠屎，不要為共諜擦脂抹粉！」呼籲國民黨不要堅持不查，讓真正的共諜逃過一劫，「犧牲退役軍士官證明清白的機會，成為共諜幫兇」。
蔡適應表示，近年來台灣仍偶有共諜案，不僅破壞國家安全，更嚴重打擊國軍士氣，而提案是期盼政府能更了解目前的現況與可能之風險，以便作出相對應風險管理；擔任該場會議召委的蔡適應強調，委員會處理臨時提案時，是在沒有反對意見的情況下獲得通過，顯見委員間意思並無不同，有心人士應避免炒作政治口水。
羅致政指出，針對外媒的指控，最好的回應當然就是事實的呈現，從國家安全的角度來看，這些清查跟了解，本來就是政府應該做的事情；何志偉也說，提案是為讓相關訊息更加清晰，面對假消息勇於釐清、澄清，這才是負責任的表現。