肺癌第四期擴散還可以活多久？　醫點出「1關鍵」千萬別灰心

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肺癌晚期可開刀 微創手術加速復原新竹臺大分院胸腔外科陳沛興醫師說明，癌症越晚期，腫瘤相對大、周邊組織受損更嚴重，需手術切除的部分也越多，即使切除了原發部位的腫瘤，也容易復發，對病人身體負擔相當大。在手術技術的進步下，肺癌手術大多可用微創胸腔鏡手術完成，傷口疼痛減少、恢復加速、住院天數縮短，因此開胸手術已漸漸被胸腔鏡手術取代。
除了直接切除，也可利用冷凍治療來破壞腫瘤，對周邊正常組織的傷害較小，可成為腫瘤切除手術或是麻醉風險高的肺癌病人替代選擇。
標靶藥物治療 穩定控制病況陳沛興醫師說明，案例孫太太當時就診時，發現可使用第二代標靶藥物進行治療，並且在服用三個月後發現大部分的腫瘤幾乎消失，只剩下一小塊區域仍有腫瘤存在，服用六個月後，腫瘤大小與分佈範圍縮小到可以開刀，且對身體負擔較小的程度，因此為其安排手術。
於開刀後，孫太太持續服用第二代標靶藥物近四年，病況控制穩定。直至四年後，孫太太的肺部腫瘤又出現新的進展，經切片發現腫瘤突變為T790M，立即將標靶藥物由二代改為三代繼續服用，於後續的追蹤檢查中發現，原本惡化的區域又再度地獲得控制，且標靶藥物的副作用相較化療來的低，目前已穩定控制七年有餘。
依病人狀況 個別制定治療計畫陳沛興醫師強調，若為較晚期的肺癌，應積極與醫師討論合適治療計畫，以延長壽命且兼顧生活品質為目標，晚期肺癌手術最重要的概念是先求不傷身，再求效果，治療的方向更著重於控制肺癌，並與之共存，盡可能的切除腫瘤，但不造成身體過大的副作用，用控制的概念取代治癒，讓風險與治療效果達到平衡。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56936
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