郭書瑤、黃偉晉放下明星光環　穿拖鞋「蹲門口洗狗」

台視、衛視中文台寵物實境節目《哈囉!毛小孩》本周到丫頭（詹子晴）和劉伊心家中服務。其中擔任美容組的郭書瑤（瑤瑤）、黃偉晉，在戶外蹲著幫狗狗們洗澡，讓執行長陶晶瑩欣慰表示：「雖然克難，但看到寵物放鬆的樣子，對我們來說是很好的肯定。」
記者侯家瑜/綜合報導
一行人先來到丫頭家，替貴賓犬「班長」準備膳食以及提供清洗服務，由於衛浴空間擠不進這麼多工作人員，一行人決定在大門口進行清洗，但是水管長度不夠、又只有冷水，與美容室的規格不同，於是郭書瑤靈機一動，想到用澡盆接滿溫水，取代平常的蓮蓬頭，就和黃偉晉放下明星光環，換上拖鞋，直接蹲在丫頭家門口，用馬克杯一杯一杯沖洗，親切地幫班長洗澡，郭書瑤笑說：「我沒想過有一天，會在人家門口，用杯子幫狗洗澡。」
而班長享受到府SPA、一臉陶醉的模樣，讓飼主丫頭開心表示：「牠都沒有跑走耶！」郭書瑤聽到則得意的表示：「對呀，因為牠覺得很舒服！」郭書瑤成功克服地形挑戰，讓毛小孩舒服的洗好澡，搭擋黃偉晉也對她十分佩服，表示：「瑤瑤真的很罩，她看到場地是這樣，馬上就想到辦法，跟瑤瑤一起幫毛小孩美容，真的很有安全感。」
膳食組的許富凱和曹佑寧則是借用廚房，做出了「小鮮肉炒食蔬」，雖然沒加調味料，但卻吃得到食物原本的美味，丫頭透露「班長」平常吃飯很優雅，飼料都是一顆顆的吃，食量不大，不過當天吹完毛，立刻等不及大快朵頤。許富凱和曹佑寧看到自己的料理受到毛小孩的喜愛，開心擊掌大呼感動，ㄚ頭也嚐了一口，並點頭稱讚：「原本預想應該會是一團混亂，但實際上他們分工很細，餐點做出來，看起來不錯，吃起來也很好吃！他們真的可以開個寵物餐廳，一定會很厲害！」