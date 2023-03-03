ChatGPT引爆熱潮！中國忙挖角AI人才回國　這公司被點名

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隨著大眾對於AI聊天機器人的狂熱，讓中國AI專家供不應求，加劇在該領域的人才缺口。招聘機構CGL Consulting聯合創辦人梁紅景表示，中國科技公司都希望從海外聘請中國AI專家回國，將類似於ChatGPT的技術整合到他們的產品中，其中最搶手的是脧初推出聊天機器人的OpenAI團隊的成員。
梁紅景指出，目前正在幫中國科技公司尋找在語言模型方面有經驗的人才，且客戶希望能從國外招聘，因為中國很難找到該領域的專家，「在中國，大型語言模型並非新概念，但很少有公司在這領域努力。」
中國科技產業智庫Jazzyear研究員Liu Jingfeng表示，過去幾年中國AI領域人才這幾年一直在波動。2017年中國「4巨頭」雲從科技、依圖科技、商湯科技和曠視科技推動了招聘熱潮，帶動ＡI在電腦視覺中的應用。
但隨著電腦視覺熱潮降溫，AI領域人才大幅減少，許多人在工資減少的情況下離職。但是Liu Jingfeng表示，ChatGPT帶來的熱潮，重新點燃了投資人對AI市場的興趣。
不過梁紅景表示，對於中國公司和招聘機構而言，要挖角已經離開家鄉的中國專家可能是一項艱鉅任務，儘管中國公司願意提供數萬美元的薪資待遇，但回到中國仍是一個代價高昂的舉動。梁紅景指出，中國沒有「玻璃天花板」將會是一個主要吸引力。