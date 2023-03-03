李鎭赫獨自嗑掉2大披薩、6個便當！高8度大喊：不敢相信

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李鎭赫食量大眾所周知，他可以獨自吃2個家庭號披薩、6個便利商店便當，但他澄清現在考慮健康因素，有盡量克制食量，李鎭赫加碼透露最近的「進食瘋狂紀錄」，他說：「我上次錄節目《週六喜歡吃飯》時，曾一天吃6餐，一餐是3、4人份的量，那6餐是早上7點吃一餐、10點移動再吃一餐、1點吃一餐，下午4點、晚上7點、回來晚上11點也有吃宵夜。」李鎭赫補充表示吃不胖，也不喜歡過瘦的自己，「為了好看一點我就是多吃」。
他曾參與節目《對結婚的真心》，對於結婚這件事是否有幻想？李鎭赫說：「我沒想像過結婚這件事，但透過節目有對結婚產生新認知。目前真的沒特別想像過結婚會是什麼樣子，或是結婚會怎樣，我現在重心都在音樂工作上，粉絲，拍戲等等，也非常慶幸每次回到家鄉，長輩都不會催婚、問什麼時候結婚。」
李鎭赫補充解釋不是不結婚，「我會、也應該要結婚，因為我滿喜歡小孩子，我也應該要生孩子，但具體結婚的時間地點還沒去思考，畢竟我活到現在的時間算短，未來的路還很長，我想要先把重心放在工作這件事上」。
3月14日白色情人節將至，李鎭赫笑說從未有回送巧克力的經驗，他表示：「我讀男校，附近3間也是男校，雖然往下走有一間女校，但坐公車的人幾乎都是男生！硬要說送禮的話，是有收過女老師、男老師的巧克力，但他們都是基於友情的關係。」李鎭赫也透露，高中會跟同學在情人節當天，去商店買限定商品吃，「用意就是，好好愛自己就好」。他強調日前收到粉絲不少巧克力，今年的白色情人節任務，就是把那些禮物消化完畢。