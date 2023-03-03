明洞大媽控台灣學校「冷血強拆」40年老店！反遭韓網打臉
韓國明洞一間位於漢城華僑小學旁的辣炒年糕店，擁有40年的歷史，不過今年1月遭到校方拆除，店家大媽出面控訴學校是「突襲」、「冷血強拆」，一度引發熱議。不過事情很快反轉，原來攤商一直都在校方私有土地上做生意，40年未繳稅也未繳租金，韓國網友紛紛撻伐大媽，痛批她根本是既得利益者卻假扮成受害人。
記者倪浩軒/綜合報導
漢城華僑小學旁攤商遭拆除的消息，在店家大媽出面控訴後，引起了韓國媒體的注意。一開始風向是同情店家，媒體多以「辣炒年糕店一夜消失」、「台灣學校與街頭小販的衝突」等等下標，內容大半著墨於攤商被拆除得七零八落的現場，還有媒體以「暴行」描述這起拆遷案。
不過隨著韓國網友與媒體繼續調查，卻出現了大逆轉的情節，原來攤商過去40年都是在校方私有土地上營業，但卻未曾繳租金給學校也未曾繳稅金給政府，宛如置身法外之地的三不管地帶，而校方則是睜一隻眼閉一隻眼，並未追究。直到去年要整修圍牆大門，才通知攤商離開。
不過攤商接獲通知後卻置之不理，學校苦等了8個月，別無選擇下才進行了所謂的「強拆」。真相大白後，韓國網友紛紛痛批攤商們，「擅自拿別人的私有財產做生意不是問題嗎？另外，如果你幾個月前就接到拆遷通知，早就該搬出去了，為什麼還要等到別人來拆」、「在別人的私有土地上做了違法生意，40年沒交租金，別人要你離開時，說聲謝謝就走，不是才是正常的反應嗎」、「校方好意睜一眼、閉一眼，結果反而變成自己吃虧」、「既得利益者卻假扮成受害者，真是讓人無言」。