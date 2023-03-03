火力全開！蔡英文砲轟國民黨抹黑　籲投蔡培慧讓南投改變

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蔡英文表示，蔡培慧人緣好，因此此次投入立委補選，民進黨傾全黨之力，黨內的大家都搶著自發性到南投看看鄉親、幫蔡培慧助選，也告訴南投鄉親，「蔡培慧真的很棒」，一定要支持她。
蔡英文表示，國民黨推出前任縣長，也做過南投立委的林明溱參選，但林明溱在南投擔任公職長達十幾年時間，南投建設跟產業的發展都比較慢，南投年輕人還要離鄉背井到外縣市工作。
「大家質疑林明溱為甚麼要再選立委，是不是為了兒子，要延續家族政治？」蔡英文表示，假如這樣的人繼續掌握資源，絕對無法真正帶動南投進步。
蔡英文說，蔡培慧是實實在在的南投人，國民黨竟然說蔡培慧空降，這完全不是事實，南投鄉親要用選票給蔡培慧公道。
蔡英文也提到，國民黨抹黑南投的垃圾處理問題。但蔡培慧過去積極幫助南投解決垃圾問題，不像林明溱卻叫人民自己處理垃圾，還說垃圾問題是前台中市長林佳龍造成的。
後來，事實顯示，林佳龍在台中執政時，幫南投處理5萬7000公噸的垃圾，現在國民黨籍的盧秀燕當台中市長，四年來只處理3000公噸，不到林佳龍任內一成，林明溱這樣推卸責任的人，沒辦法為南投擔當。
蔡英文說，選舉是為了要選出一個可以照顧大家、爭取更多資源的人，南投人需要對人溫暖、專業堅韌、愛護家鄉的立委到立法院一起打拼，這個人就是蔡培慧。
蔡英文喊話，南投人已經給國民黨很多次機會，但南投都沒進步，明天大家一定要出門投票，支持蔡培慧，讓南投帶來改變。
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