巷仔內／好市多、星宇掀戰火　銀行信用卡保位戰開打

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根據金管會統計，截至2022年12月底，信用卡有效卡數前5名分別是國泰世華銀行、中信銀行、玉山銀行、台新銀行及北富銀，各有577萬卡、534萬卡、469萬卡、426萬卡及327萬卡。就當月簽帳金額來看，排名依序為國泰世華銀行的576億元、中信銀行的549億元、玉山銀446億元、北富銀352億元及台新銀的336億元。因為卡量可一舉增加200萬張，北富銀今年總卡量有望突破500萬張，但能否進一步超越中信銀行及國泰世華銀行有待時間考驗，畢竟接下來將迎著台灣史上最大換卡潮，能否讓原本在國泰世華銀行的舊卡友願意換發新卡，申請流程及服務滿意度勢必也會影響換卡意願。
隨著北富銀發卡大躍進，國內信用卡市場也面臨大洗牌，一直穩居老三的玉山銀行，除面臨前有敵軍北富銀，後面還可能失去盟友家樂福，如今突圍拿下了星宇航空聯名卡5年發卡權，又有星宇航空董事長張國煒親自出席推銷，要大家多捧場辦卡，未來的辦卡率值得期待。
只不過，星宇航空仍是新公司，即便在社群平台擁有66萬粉絲，實際會員數約只有一半，相較好市多卡動輒200萬張的卡量，航空卡能貢獻的卡數還是很有限，再加上目前市面上能累積飛行哩程的航空卡選擇也多樣，除航空公司聯名卡，還有飛行哩程卡，前者適合長期固定搭乘這家航空或同一航空聯盟的旅人，後者對於不固定搭乘哪家航空的人則更具吸引力，每趟出國都能累計哩程，因此玉山面對強手北富銀的進逼，能否撐住老三的位子，還有待觀察。
另一方面，統一已買下台灣家樂福所有股權，玉山銀130萬卡的家樂福聯名卡可能面臨易主的問題。雖然玉山銀稱早在事前就已與家樂福再度續約，卡友權益在近年內都不會受到影響，但市場上盛傳原本合約應於2021年到期，因疫情影響展延至2024年，加上玉山銀行與全家便利商店合資成立全盈支付，恐失去家樂福卡續約權，甚至市場已點名中信銀有可能拿下新發卡權。
不只玉山銀感受到威脅，台新銀行也積極搶發新卡，除攜手新光三越發行「SKM Park Outlets聯名卡」，也與Gogoro合作發行「Gogoro Rewards聯名卡」；國泰世華銀行則強推Cube卡，號稱流通卡數已突破400萬張，1月簽帳金額更佔全行總簽帳金額逾4成，也讓國泰世華銀登上發卡王及刷卡王寶座。
當然，銀行砸重金搶發聯名卡，不只在意卡量、刷卡額，主要還是看上這些量販百貨及航空公司背後的的會員數，希望可以帶進「含金量高」的潛在理財客戶，北富銀就喊出「今年就是獲客年」，預估可帶進百萬新客戶，在個資保護、客戶資料難取得的當下，可說是如獲至寶，只是銀行能否真正留住客戶的心，讓客戶願意安心的把資產放在銀行，光想靠「卡」留客恐怕不易，還是得各憑本事。