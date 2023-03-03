轟藍營「黑白講」 蔡英文：民進黨執政、青年不會上戰場
南投立委補選將於明日投票，總統蔡英文今（3）日晚間赴南投市出席民進黨候選人蔡培慧選前之夜，除了力挺蔡培慧外，也針對近來在野黨聲稱《全動法》 修法恐讓「青年上戰場」等言論做出回應。蔡英文表示，國民黨「黑白講」、刻意誤導人民，民進黨執政決不會讓青年上戰場；另外，國軍不斷精進、全力守護台灣，大家也要對有國軍有信心。
記者黃宣尹／南投報導
「這幾天國民黨掛出很多布條，我今天來南投在路上都有看到」，蔡英文說，那些布條寫著「票投民進黨，孩子上戰場」，這是「黑白講」，刻意誤導人民，也完全不是事實。
蔡英文承諾，民進黨執政，絕對不會讓孩子上戰場，而是會讓台灣的國防更強，想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動。
蔡英文說，這幾年來，政府做了很多國防改革，全世界的民主國家也越來越支持台灣，台灣更有決心，要提升自我防衛的能力，讓民主朋友更有信心，更支持我們。
「我們的國軍，這幾年來各方面不斷精進，戰力越來越堅強，也越來越受到民眾的尊敬」，蔡英文說，國軍全力守護台灣，全力守護人民，大家也要對有國軍有信心。
蔡英文強調，只要大家越堅定、越團結，世界就會越支持台灣，台灣也就會越安全。