嘆4年閣揆少見林明溱　蘇貞昌憶「日月潭蜜月」挺蔡培慧

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蘇貞昌今日透過影片現身蔡培慧選前之夜。他表示，因為腰椎椎間盤突出，剛做完微創手術，醫生特別叮嚀不能到處走，所以用影片力挺蔡培慧。過去自己當了四年多的行政院長，和地方關係很密切，也大力支持南投縣的建設，「我到地方，陪在身邊的人就是蔡培慧」。
蘇貞昌回憶，自己結婚的蜜月旅行就是住在日月潭，蔡培慧替日月潭爭取很多建設，努力行銷日月潭的紅茶，都讓人印象深刻。
蘇貞昌說，自己做行政院長時，各縣市首長不分政黨，都會與他討論建設，唯一一位從來沒有在地方出現，也沒到中央爭取預算的就是蔡培慧的對手林明溱，而林明溱任內頻繁帶團到中國旅行，旅行社老闆都沒有這麼常親自帶團。
蘇貞昌說，蔡培慧為南投拚到死，林明溱愛中國、愛旅行，明天大家的一票投給蔡培慧，給南投進步改變的機會，讓蔡培慧來做事、林明溱去中國旅行。
翁章梁也說，台灣頭到台灣尾都在關心南投立委補選的結果，大家都在看南投人會不會栽培對南投有心、有能力的南投女兒。
翁章梁說，蔡培慧對農民有感情、對老人有疼惜、對教育很關心，雖然已經落選過2次，但她不放棄，大家這次一定要讓南投女兒當選。
翁章梁也表示，未來是年輕人的，因為年輕人還會在這塊土地上生活很久，如果南投年輕人感受到這場選很激烈，感受到蔡培慧的熱情，那一定要站出來投票，支持蔡培慧重返國會。
林靜儀說，蔡培慧與自己都是南投女兒，她進到立法院一年，一定也會認真打拚、服務，讓過往爭議的林明溱退休、蔡培慧來服務，「沒有一個地方是不會改變的，南投改變的日子就是明天」。
羅美玲說，明天蔡培慧贏了，就是南投贏，也是台灣民主贏，明天大家不要再讓蔡培慧失望，因為她沒有人幫她佔位子。蔡培慧的對手跟蔡培慧的素質差很多，南投人步需要林明溱當立委，明天大家一定要出門投票，支持蔡培慧。
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