KARA日本「被人跟蹤尾隨」！奎利怒開直播：你不要跟過來
南韓2代女團「KARA」睽違8年飛到日本舉辦出道15周年粉絲見面會，怎料，1日卻驚傳被人跟蹤事件，隊長奎利怒開直播表示，自己正被2名「私生飯（愛探討藝人私生活的歌迷）」一路跟蹤，讓她不堪其擾，就連其他成員都不敢出來，「我真的很火大！」
記者詹鎰睿/綜合報導
綜合外媒報導，奎利當天開直播訴苦，說明自己正在被2名私生飯跟蹤，而且從飯店大廳就一路跟著她到便利商店，接著鏡頭一轉，奎利只能拍到對方慌張逃跑的背影，並憤怒大吼：「不要再跟過來了！」
事後，奎利不斷在回程路上抱怨，說有聽到對方正打給他的朋友通知行程，「剛剛那個人也跟我打招呼了，拜託！請不要跟到住處，雖然粉絲大多數不會這樣，但我還是想跟大家說」，奎利也提到，昨天成員齡智也有被跟蹤，才會導致大家現在都不敢外出，痛批：「那些人根本不是粉絲，太煩了，他們瘋了嗎？真的很生氣。」
事情曝光後，不少日本粉絲也湧入奎利的推特致歉，而奎利也回應，那些故意跟蹤的人，根本不配稱作粉絲，也希望其他粉絲們不用代替道歉。成員姜知英也氣憤PO文，「我真的無法原諒，小心一點，不要為難我的夥伴們。」目前此事已經在日本網路上造成討論，紛紛斥責這些私生飯。