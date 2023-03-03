《日經》稱9成退役軍官當共碟！謝長廷：已要求平衡報導
《日本經濟新聞》近日報導指稱「有9成退役軍官赴中出賣情報」，導致退輔會主委馮世寬相當不滿，痛罵「放他媽的屁！」引發各界熱議。對此，駐日代表謝長廷今（3）日表示，駐日代表處今天一早即赴該報社遞交文書，表達該訊息未經確認和查証，傷害國軍名譽甚大，為此以書面表達最深的遺憾，並要求站在我國立場，平衡報導。
記者孫唯容／台北報導
該報導指稱，「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」，更點出「9成退將赴中國出賣情資」，引發各界熱議，讓馮世寬痛罵「放他媽的屁」，嗆聲「依我的個性，我把他抓來槍斃」當國際的記者不查證就報導，「還跟他講什麼理由」。
今天中午，位於台北市松山區附近大樓內的日本經濟新聞社台北辦事處大門，更遭到1名男子潑灑尿液後離去，事後警方查出該男子是曾涉嫌擅闖北檢頂樓懸掛旗幟的田山盛國。
報導一出，引發各界正反聲浪。對此，謝長廷表示，駐日代表處今天一早即赴該報社遞交文書，表達該訊息未經確認和查証，傷害國軍名譽甚大，為此以書面表達最深的遺憾，並要求站在台灣立場，平衡報導。代表處今天下午並指示將退輔會馮世寬主委在立法院的答詢內容，追加補送給該報社，要求平衡報導。
謝長廷指出，據了解，通常這類報導，都是由駐在地記者撰寫，並具名負責，東京總社才會刊出。系列文章的最後，會有撰稿記者名字，相信報社會循管道查證，但不希望有民衆在激動情緒下，訴諸潑尿或其他非理性行為，反而轉移焦點。