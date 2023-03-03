老縣長抱病助選　林源朗評林明溱：土直率真易被誤解

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林源朗是前司法院長林洋港的弟弟，兄弟倆共擔任13年南投縣長，他一上台就向大家道歉，表示這幾年健康不太順，經過攝護腺、腦幹血栓、大腸癌開刀，去年住院4次、開刀2次，目前恢復中。雖然醫生說助選行為太激動對身體不好，但他見選情危急，若不回家血壓會升高，還是向醫生請假。
教師出身的林源朗，渾身散發老紳士的氣質，他表示林明溱還是孩子時，自己就認識他了，雖然只大10歲，卻高了二個輩分是叔公。林源朗說，林明溱出身純樸農家，從小個性土直率真、直來直往。他在公領域的付出、為地方做的努力，大家都看得見，不曾聽過拿紅包、收回扣，「如果有缺點，早就被情治單位起底了」。
但在私領域部份，林源朗說，「講話思慮或許有些不週全、不夠面面俱到」。若林明溱對外界說明時被誤解，自己願以長輩身份向大家說聲對不起，「但公領域還是要肯定他」。
這次選舉，林明溱夫婦覺得受到委屈，林源朗說，他認為要化委屈為力量，林明溱經過縣長8年，視野和之前當立委時已不一樣，搭配起縣長許淑華會更內行，這是他的優勢。
林源朗說，自己不能批評別的候選人不好，但目前的執政者的確做不好，重要政策不做，民生、治安、黑金都沒處理好，南投傳統以和建縣，不該被搞分化、讓抹黑者進來。唯有拒絕民進黨，民進黨政府才會覺醒檢討改進。林明溱的當選不屬於個人，是南投人的勝利。
林明溱表示，這次參選對他而言是很大的犧牲，以前存一些錢要養老，為了選舉都花掉了。自己是五星級的立委，沒良心的賴清德卻說他都沒做事，還用國家資源控制媒體打到他快跛腳。林明溱說，自己努力守護這一席立委，如果被民進黨拿去，南投的後果真正淒慘，未來沒人可以幫許淑華。
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