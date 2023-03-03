公衛專家籲「健保不該給付指示用藥」　薛瑞元：可再研議

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫藥籲指示用藥退出健保 廠商才願意生產公衛專家、新光醫院副院長洪子仁說明，缺藥原因主要和原物料上漲，藥廠成本提高有關，建議指示用藥應回歸市場機制，才能增加藥廠生產意願，甚至還能減少20億健保藥物預算。健保署給予部分指示藥價格保障，確實可解決短期缺藥狀況，但從長遠看來，應回歸自由市場機制，藥廠有利潤空間，市場上就不會缺藥。
台南市藥師公會也呼籲政府，讓「醫師、藥師指示用藥」退出全民健保，讓健保不再給付指示藥，不僅可以縮小健保財務缺口，讓健保更能永續經營、照護全民健康。同時，指示藥的生產藥廠回復合理的生產成本，願意全力生產供藥，使指示藥回到自由市場機制。
對此，薛瑞元提及，此議題過去也曾經討論過，不過有些指示用藥在基層診所也常開立，若健保一下全部不給付，會造成民眾跑診所後又要再跑藥局，等於要跑兩趟。因此過去提出此議題時，也曾有一番爭議。他表示，指示用藥不給付的議題，不一定跟缺藥有關，但未來可以再進行研議。
「指示藥」指的是藥性溫和，安全性較「處方藥」高，不須醫師處方，只要在使用前請教藥師、藥劑生或醫師，即可自行購買，例如胃藥、暈車暈船藥、綜合感冒藥、皮膚外用藥膏、保力達、維士比等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57006
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw