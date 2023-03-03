72歲癌母上台幫駁空降！蔡培慧淚崩　要為南投爭一口氣

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蔡培慧說，今天這麼多人從選區很多地方來到南投市，讓她心頭滿滿感動。5個月前選縣長的時候，自己也站在這裡很認真打拚，這一次，希望鄉親支持，一起改變南投。
蔡培慧說，小時候爸爸媽媽必須要去外地工作，沒想到現在南投還是這麼蕭條。她一直把爸爸17年前離世前的字條放在皮包，讓自己的未來有方向，自己當選一定會一樣認真打拚。
蔡培慧也提到，媽媽過去已經開了3次刀，最近檢查出身體有不好的東西，3月1日才又去看醫生，得知不能開刀，只能標靶自療。這讓她又想起，為甚麼南投沒有一個好的醫院，未來自己當選，一定會協助大醫院進駐南投。
蔡培慧說，自己是鄉下小孩，受到大家的疼惜才能走到這裡，競選對手在南投擔任公職，但沒有在意人民的需要，自己當選不會這樣，而是會為南投認真拚、努力拚。
蔡媽媽一上台就向女兒說，「你是最棒的，蔡家有妳真的是驕傲」，自己是南投人，為什麼女兒回到故鄉選舉卻要被說是空降？到底是甚麼原因？國民黨抹黑蔡培慧擋BNT疫苗，「我女兒哪有這麼夠力，我女兒就不用在這」。
蔡媽媽也怒轟，林明溱跟他一樣72歲，可以回去顧兒子、孫子，還有豪宅住，請大家支持蔡培慧，讓蔡培慧為南投帶來改變。
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