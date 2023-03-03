曾銘宗酸莊翠雲入閣全因「是女性」！王婉諭：性平大倒退

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，王婉諭說，自己看完整段質詢內容，感到人相當氣憤，「這樣的批評，毫無事實邏輯的根據，只有赤裸裸的歧視。如果把日期遮掉，我還以為這是 50 年前的國大代表，竟然發生在 2023 年的今天，真的是性平大倒退！」
王婉諭說，如果行政官員專業性不足，立法委員大可直接針對施政表現、回應內容來評論。曾銘宗今天直接用「女性」的性別身分當作理由，認定莊翠雲部長不適格，完全就是不當聯結。自己從來不會看到任何一位男性閣員因為「男性」的身分遭到質疑，憑什麼女性閣員需要遭到這樣的羞辱與對待？
王婉諭指出，男性擔任要職，被視為「有野心、有抱負」，女性擔任要職，卻被說是「為了女性而女性」性別從來都不該是女性升遷、挑戰大位的阻礙，但這樣的評論，其實就是女性在職場上最常面臨的困境與批評。
「我很遺憾，到了 2023 年，女性還必須在公開場合，接受這種惡意質疑。」王婉諭感嘆，這也是為什麼，時代力量長期主張應該增加女性閣員比例，因為他們深知，世界上還有許多像是曾銘宗一樣的人，對自己抱持的歧視念頭毫無自覺，不知改進。
不過文末，王婉諭也強調，她也有信心，許多女性早已準備好挺身而進，證明自己。「我們的能力，不會因性別而打折。」