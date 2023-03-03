台鐵普悠瑪翻覆事故釀18死　司機員尤振仲判4年6月定讞

曾銘宗酸莊翠雲入閣全因「是女性」！王婉諭：性平大倒退

▲國民黨立委曾銘宗質詢時，對著財政部長莊翠雲說「陳建仁延攬她入閣是，為了多一名女性閣員」。此言引發時代力量立委王婉諭不滿（圖／記者羅婉庭攝，2022.03.25）
▲國民黨立委曾銘宗質詢時，對著財政部長莊翠雲說「陳建仁延攬她入閣是，為了多一名女性閣員」。此言引發時代力量立委王婉諭不滿（圖／記者羅婉庭攝，2022.03.25）

記者孫唯容／台北報導

立法院院會今（3）日邀請行政院長陳建仁率相關部會首長，列席報告疫後經濟特別預算案。國民黨立委曾銘宗質詢時，對著財政部長莊翠雲說「陳建仁延攬她入閣是，為了多一名女性閣員」。此言引發時代力量立委王婉諭不滿，晚間在臉書發文痛批，赤裸裸的歧視，狠酸「如果把日期遮掉，還以為這是 50 年前的國大代表，竟然發生在 2023 年的今天，真的是性平大倒退！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾銘宗今天上午在立法院院會的質詢時表示，自己與莊翠雲以前是同事關係，他認為莊翠雲「被認為適合當署長或次長」，大酸莊翠雲能當部長，是因為陳建仁要讓內閣「多一位女性」，直批「我本來對陳院長組閣還算有信心，看到妳的名字，一點信心都沒有，『為了女性而女性』！」

▲時代力量立委王婉諭拋出修法推不分區議員構想。(圖／記者呂炯昌攝，2022.04.06)
▲王婉諭痛批曾銘宗性別歧視。(圖／記者呂炯昌攝，2022.04.06)
對此，王婉諭說，自己看完整段質詢內容，感到人相當氣憤，「這樣的批評，毫無事實邏輯的根據，只有赤裸裸的歧視。如果把日期遮掉，我還以為這是 50 年前的國大代表，竟然發生在 2023 年的今天，真的是性平大倒退！」

王婉諭說，如果行政官員專業性不足，立法委員大可直接針對施政表現、回應內容來評論。曾銘宗今天直接用「女性」的性別身分當作理由，認定莊翠雲部長不適格，完全就是不當聯結。自己從來不會看到任何一位男性閣員因為「男性」的身分遭到質疑，憑什麼女性閣員需要遭到這樣的羞辱與對待？

王婉諭指出，男性擔任要職，被視為「有野心、有抱負」，女性擔任要職，卻被說是「為了女性而女性」性別從來都不該是女性升遷、挑戰大位的阻礙，但這樣的評論，其實就是女性在職場上最常面臨的困境與批評。

「我很遺憾，到了 2023 年，女性還必須在公開場合，接受這種惡意質疑。」王婉諭感嘆，這也是為什麼，時代力量長期主張應該增加女性閣員比例，因為他們深知，世界上還有許多像是曾銘宗一樣的人，對自己抱持的歧視念頭毫無自覺，不知改進。

不過文末，王婉諭也強調，她也有信心，許多女性早已準備好挺身而進，證明自己。「我們的能力，不會因性別而打折。」

《日經》稱9成退役軍官當共碟！謝長廷：已要求平衡報導

直播／林明溱拚南投立委補選　選前之夜朱立倫站台力挺

《全動法》修法惹議！行政院籲各界理性溝通、勿恣意揣測

日媒指台灣共諜太多！馮世寬爆粗口　柯文哲：完全正常

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀