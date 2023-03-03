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賴清德為蔡培慧流淚　喊話南投人「攜手開路」讓青年回家

▲賴清德出席蔡培慧選前之夜，感性發表演說。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.03）
▲賴清德出席蔡培慧選前之夜，感性發表演說。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.03）

記者黃宣尹／南投報導

南投立委補選將於明日投票，民進黨候選人蔡培慧今（3）日晚間於南投市祖祠路夜市空地舉行選前之夜，現場超過6000名支持者擠爆現場。副總統、民進黨主席賴清德壓軸登台致詞表示，蔡培慧對故鄉有愛，且即使敗選仍不放棄的精神，讓他流眼淚；他喊話南投鄉親站出來投票，讓蔡培慧有機會實踐理想，替南投帶來改變，「希望未來大家一起改變南投的命運，開一條路，讓年輕人回來」。

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▲賴清德一登上蔡培慧選前之夜舞台，即向現場6000名鄉親鞠躬致意。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.03）
▲賴清德一登上蔡培慧選前之夜舞台，即向現場6000名鄉親鞠躬致意。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.03）
蔡培慧今日晚間於南投市舉行選前之夜，現場超過6000支持者擠爆。晚會由黨籍立委吳思瑤、羅致政主持，包含總統蔡英文、兼任民進黨主席的副總統賴清德、嘉義縣長翁章梁、黨籍立委羅美玲、林靜儀都到場力挺。

賴清德壓軸登台時首先一鞠躬，向在場支持者表達感謝。他說，蔡培慧的父母親曾希望她好好為未來打算，不要再參與政治，但蔡培慧依然堅定，蔡媽媽今日也站到舞台上，實在讓人感動。

「跟蔡培慧走了很多輔選的行程，我在旁邊聽到流眼淚」，賴清德說，他很肯定蔡培慧苦讀出身，也肯定她在921大地震後協助家鄉重建，這種對南投的愛，讓人很感動。

他接著說，即使敗選，蔡培慧又再站出來，希望「為南投爭一口氣」的決心讓大家很欽佩，「這是我對蔡培慧流淚的原因」

賴清德說，但要讓蔡培慧不要繼續留淚，不是拿衛生紙給她，是要讓她的理想有機會實現，讓她為南投打拚，希望大家明天要站出來投票，替南投帶來改變。

賴清德也提到，自己因為很憤慨，所以多次到南投。南投人這麼栽培國民黨候選人林明溱，但林竟然袒護自己兒子，只顧自己的私利。

賴清德也說，長時間來，民進黨沒辦法得到南投人的支持，有很多要檢討的，包含過去欠缺團結，讓很多支持者失望。「我跟大家說抱歉，希望未來大家一起改變南投的命運，開一條路，讓年輕人回來」。

▲賴清德發表演說後，與蔡培慧一同下台向支持者致意。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.03）
▲賴清德發表演說後，與蔡培慧一同下台向支持者致意。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.03）
▲選前之夜結束後，蔡培慧下台與支持者致意，被團團圍住。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.03）
▲選前之夜結束後，蔡培慧下台與支持者致意，被團團圍住。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.03）



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