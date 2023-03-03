賴清德為蔡培慧流淚 喊話南投人「攜手開路」讓青年回家
南投立委補選將於明日投票，民進黨候選人蔡培慧今（3）日晚間於南投市祖祠路夜市空地舉行選前之夜，現場超過6000名支持者擠爆現場。副總統、民進黨主席賴清德壓軸登台致詞表示，蔡培慧對故鄉有愛，且即使敗選仍不放棄的精神，讓他流眼淚；他喊話南投鄉親站出來投票，讓蔡培慧有機會實踐理想，替南投帶來改變，「希望未來大家一起改變南投的命運，開一條路，讓年輕人回來」。
記者黃宣尹／南投報導
蔡培慧今日晚間於南投市舉行選前之夜，現場超過6000支持者擠爆。晚會由黨籍立委吳思瑤、羅致政主持，包含總統蔡英文、兼任民進黨主席的副總統賴清德、嘉義縣長翁章梁、黨籍立委羅美玲、林靜儀都到場力挺。
賴清德壓軸登台時首先一鞠躬，向在場支持者表達感謝。他說，蔡培慧的父母親曾希望她好好為未來打算，不要再參與政治，但蔡培慧依然堅定，蔡媽媽今日也站到舞台上，實在讓人感動。
「跟蔡培慧走了很多輔選的行程，我在旁邊聽到流眼淚」，賴清德說，他很肯定蔡培慧苦讀出身，也肯定她在921大地震後協助家鄉重建，這種對南投的愛，讓人很感動。
他接著說，即使敗選，蔡培慧又再站出來，希望「為南投爭一口氣」的決心讓大家很欽佩，「這是我對蔡培慧流淚的原因」
賴清德說，但要讓蔡培慧不要繼續留淚，不是拿衛生紙給她，是要讓她的理想有機會實現，讓她為南投打拚，希望大家明天要站出來投票，替南投帶來改變。
賴清德也提到，自己因為很憤慨，所以多次到南投。南投人這麼栽培國民黨候選人林明溱，但林竟然袒護自己兒子，只顧自己的私利。
賴清德也說，長時間來，民進黨沒辦法得到南投人的支持，有很多要檢討的，包含過去欠缺團結，讓很多支持者失望。「我跟大家說抱歉，希望未來大家一起改變南投的命運，開一條路，讓年輕人回來」。