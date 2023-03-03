父母陪閨女考研！兩老考上了女兒卻落榜 神展開衝上熱搜
該說是無心插柳柳成蔭嗎？中國一位24歲的陳姓女子，在準備研究所考試時，向父母抱怨真的很難，於是父母提議他們也一起來報名考試，實際體驗女兒之苦。3人共同準備應試，全家爬山、各自努力，結果成績揭曉，父母都考上了，正主女兒卻落榜。父母重新體驗唸書的日子後，知道確實辛苦，還反過來安慰閨女看開點。神展開的結局引發中國網友熱議，也衝上了微博熱搜。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《毒秒財經》報導，陳女的父母之前都是重慶大學的高材生，陳女已經大學畢業兩年，由於就業市場不景氣，於是父母提議要她考研究所。但陳女向父母訴苦，強調現在考研也不容易，年輕人生活好競爭的。而且陳女似乎沒有遺傳到父母的好成績基因，從小唸書表現就很一般。
陳女父母安慰女兒，於是決定也來報名考研。一家三口從去年開始，就進入了晚上全家一齊挑燈讀書的日子，父母等於是藉著一起準備考試的方式，陪伴女兒同時給予加油打氣。
不料考試結果出爐，父母重新又考回了重慶大學的研究所，父親報考法律，母親報考教育，而報考華南師院的陳女卻落榜了。本來只是為了給女兒加油，重溫讀書生活的雙老喜得金榜題名；認真要為就業打拼的女兒卻沒考上，這樣的結局實在始料未及。
陳女表示，父母還安慰她「看開點」，陳女也自嘲現在心情就是挺尷尬的，或許自己天生就不是讀書的料，可能還是去好好上班，認命賺錢供兩老唸書比較實在。
笑翻的中國網友也紛紛留言調侃，「做個親子鑑定吧」、「很奇怪，爸媽都很聰明的話，常常孩子就不太聰明的樣子」、「恐怕你工作賺的錢還不夠父母兩人讀書」、「不確定能不能稱作學霸家庭，再看看」。