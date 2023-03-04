酒店妹拒出場賣身！遭酒客猛刺6刀斃命 嫌涉殺人罪聲押
本月3日，台北市北市錦州街某酒店，發生酒客持刀殺害女公關命案。29歲的張姓女公關，疑似因拒絕出場，慘遭56歲的陳姓酒客，持水果刀猛刺6刀，送醫後不治，而陳姓酒客也持刀自殘，所幸撿回一命。經檢警相驗，台北地檢署認為陳男涉犯殺人罪，4日凌晨向法院聲押。
記者林盈君/綜合報導
據檢警調查，陳姓酒客於2日晚間前往酒店消費，疑似因張姓女公關拒絕出場，進而惱羞成怒，持水果刀猛刺對方6刀，傷處集中頸部、腹部，3日上午，張姓女公關被發現時倒臥包廂廁所，其意識不清，送醫後傷重不治；而陳姓酒客則是持刀自殘，左胸、右腹有刀傷，送醫後無生命危險。
據了解，陳姓酒客自稱是退休的醫師助理，近期頻頻光顧該酒店消費，疑似對張女有好感，不料女方卻拒絕出場，釀陳男心有不滿，才招來殺機。北檢3日晚間相驗後，認為陳男涉犯殺人罪，4日凌晨向法院聲押。
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