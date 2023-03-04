Joeman發聲了！公開聯名商品內幕　「3大改進方向」曝光

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針對「8倍歐姆蛋飯」的用料遭到質疑「根本沒有用到四顆蛋是宣傳不實」，Joeman拿出內部提供的檢驗資料表示「它的確有用到4顆蛋，但是是蛋液」，加上生食煮熟會再流失一部分蛋白質，所以含量沒有網友計算的這麼高，Joeman道歉表示「這是當初去在鮮食廠拍影片時，對於用蛋的說法表達的不妥，才會造成誤會」。
而對於網路上近日流傳不少聯名商品「滯銷」的畫面，Joeman實際調查這些知名瘋傳的照片門市，也向超商總部取得內部數據，透露「真的沒有賣得很差」，調查一些門市發現，有些門市雖然實報廢量較大，但該店進貨量、銷出量同樣也很高，舉例如位於醫院內的門市進貨233個，其實也是賣出203個，雖然報廢20幾個看起來很多，但其實賣出的更多，Joeman說「雖然我自己說沒有很滯銷很多人不信，但我們真的有看到數據，願意相信的人就相信」。
然而看到眾多網友的意見，Joeman也很成有誠意的提出三大改進方向，首先是「包裝上有自己的臉」，Joeman表示「既然大家都覺得太礙眼，那麽包裝我們也會更換全新的，但我依舊會出現在上面，只是以比較小的型態出現，不過因為印刷廠那邊也還需要時間，所以預計會從3月下旬、4月左右開始更新」。而再者像是烏龍麵的包裝的設計有人表示「會噴濺湯汁」也將會一起改進。
另外一款「照燒雞飯糰」被砲轟是在話術消費者，實際上根本沒肉，Joeman也表示「雖然我們都明確的在影片說過只會有肉末，但畢竟不是每個人都有看我的影片，因此品名也會直接更改為『照燒雞風味飯糰』，同樣預計3月下旬或4月初會陸續出貨。
最後，針對「59元海鮮飯糰用料遭控不實」，Joeman表示會要求廠商加強抽查，務必讓每顆飯糰都要有干貝跟蝦子。Joeman強調「我絕對沒有要割韭菜的意思，對於我來說並不是因為要賺錢才跟7-11聯名，而比較像是解鎖人生成就的感覺，希望大家都能夠再給我們改進的機會，如果你覺得難吃，我們完全虛心接受」。