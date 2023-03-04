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Joeman發聲了！公開聯名商品內幕　「3大改進方向」曝光

▲Joeman與超商首次推出聯名商品，結果推出後引爆網友熱議整整一個多禮拜。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）
▲Joeman與超商首次推出聯名商品，結果推出後引爆網友熱議整整一個多禮拜。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

記者張嘉哲/綜合報導

Joeman近日與7-11聯名推出鮮食以及飲品等7種商品，上市之後評價褒貶不一，在各大社群整整轟炸了一個多禮拜的高討論度，有人認為Joeman的聯名商品根本是在「割韭菜」，敲詐消費者。對此，Joeman本人在3日晚間終於發表影片，針對近日所有網友對於商品的疑惑一次解答，且也非常有誠意的提出「三大改進方向」，希望大家能看見商品的改變！

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Joeman在3日發出影片回應最近聯名商品的風波，影片開頭就坦言「這次被網暴了長達1個多禮拜，真的是打開各大論壇都在燒我，我已經很多年沒有被燒成這個樣子了！你要問我難不難過嗎？我當然也是會有點難過啦！」

針對「8倍歐姆蛋飯」的用料遭到質疑「根本沒有用到四顆蛋是宣傳不實」，Joeman拿出內部提供的檢驗資料表示「它的確有用到4顆蛋，但是是蛋液」，加上生食煮熟會再流失一部分蛋白質，所以含量沒有網友計算的這麼高，Joeman道歉表示「這是當初去在鮮食廠拍影片時，對於用蛋的說法表達的不妥，才會造成誤會」。

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▲Joeman拿到內部檢驗報告，解釋八倍歐姆蛋的「蛋白質含量較少原因」。（圖/[email protected]
而對於網路上近日流傳不少聯名商品「滯銷」的畫面，Joeman實際調查這些知名瘋傳的照片門市，也向超商總部取得內部數據，透露「真的沒有賣得很差」，調查一些門市發現，有些門市雖然實報廢量較大，但該店進貨量、銷出量同樣也很高，舉例如位於醫院內的門市進貨233個，其實也是賣出203個，雖然報廢20幾個看起來很多，但其實賣出的更多，Joeman說「雖然我自己說沒有很滯銷很多人不信，但我們真的有看到數據，願意相信的人就相信」。

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▲Joeman主動查證網路上流傳「滯銷畫面」的真相，發現真相其實是「進貨量更為龐大」。（圖/[email protected]
然而看到眾多網友的意見，Joeman也很成有誠意的提出三大改進方向，首先是「包裝上有自己的臉」，Joeman表示「既然大家都覺得太礙眼，那麽包裝我們也會更換全新的，但我依舊會出現在上面，只是以比較小的型態出現，不過因為印刷廠那邊也還需要時間，所以預計會從3月下旬、4月左右開始更新」。而再者像是烏龍麵的包裝的設計有人表示「會噴濺湯汁」也將會一起改進。

另外一款「照燒雞飯糰」被砲轟是在話術消費者，實際上根本沒肉，Joeman也表示「雖然我們都明確的在影片說過只會有肉末，但畢竟不是每個人都有看我的影片，因此品名也會直接更改為『照燒雞風味飯糰』，同樣預計3月下旬或4月初會陸續出貨。

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▲Joeman透露將全面更新包裝，自己的照片版面會變小。（圖/[email protected]
最後，針對「59元海鮮飯糰用料遭控不實」，Joeman表示會要求廠商加強抽查，務必讓每顆飯糰都要有干貝跟蝦子。Joeman強調「我絕對沒有要割韭菜的意思，對於我來說並不是因為要賺錢才跟7-11聯名，而比較像是解鎖人生成就的感覺，希望大家都能夠再給我們改進的機會，如果你覺得難吃，我們完全虛心接受」。


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