2隻石虎寶寶遭大火吞噬！疑農民燒草釀災 網見影片悲痛
悲痛！台灣的石虎數量瀕危，2022年最新報告，全台數量剩下約400隻。近期又傳出農民燒雜草引起火災，導致2隻約1個月大的石虎寶寶被燒死，消息曝光引爆網友悲憤。
記者潘毅/綜合報導
「石虎保育大使阿虎加油」團隊，長期追蹤石虎「豆棗」，日前豆棗懷有身孕，並但下兩隻石虎寶寶，但團隊還未能分享這項喜訊，3月1日2隻石虎寶寶就已經遭遇無情大火而殞命。
從架設在豆棗巢穴的自動攝影機發現，大火發生在2月27日下午，阿虎團隊推測「可能是農民燒雜草」導致，不料火勢一發不可收拾，「自動相機拍到豆棗一度叼著小石虎逃命，但因為南投縣政府消防局出動消防車剛好到現場，豆棗嚇到又往火場方向衝。」火勢熄滅後，團隊研究人員於3月2日回到火燒區域搜索，最終發現2隻被燒死的小石虎屍體，約一個月大，帶回由獸醫檢視為一公一母。
阿虎團隊也悲痛表示「人類無心的行為確實不經意傷害了許多野生動物，基於減少空氣汙染和不應耗費消防人力成本，呼籲不要再亂燒，導致不該發生的火災和傷亡小石虎睡吧！現在不痛了！希望藉由你們的案例，可以喚醒更多人願意改變！」
現場畫面曝光，更讓許多台灣人淚崩「看完心好痛，真的好難過⋯就這樣失去兩條生命，希望豆棗沒有受傷」、「這種放火的明明就有法可罰，卻不作為，最後要這些野生動物陪葬」、「不懂那些人在做什麼？ 製造空氣汙染，影響環境安全，傷害野生動物」。