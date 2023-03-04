經典賽／星巴克「買1送1」狂慶開打！這門市連續爽喝26天
世界棒球經典賽明（5）日將在台中洲際棒球場展開官方熱身賽，星巴克本地首間結合運動主題的門市「松竹洲際門市」，推出WBC同慶的單店行銷活動，於3月6日起連續26天，點購大杯（含）以上相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，即可享買一送一優惠，活動期間於指定門市單筆消費滿1200元，即可獲得星巴克旅行袋四件組乙個。同時，全家每月一次的好咖日來了，3/6當天限定，「全家」會員APP隨買跨店取推出單品美式/拿鐵（中杯/大杯）同品項買6送6，讓你週一上班不憂鬱。
記者鍾怡婷/綜合報導
星巴克松竹洲際門市，也熱賣洲際棒球場元素的周邊商品，包括馬克杯、不鏽鋼杯、提袋等實用的器物。另也推出棒球元素的隨行卡，圓形的獨特造型十分值得收藏，全系列商品除松竹洲際門市販售外，更於即日起至3月13日止，擴大於崇德昌平門市與中清門市同慶販售。
2023／3／6（一）至3／31（五）松竹洲際星巴克限定活動：
📍可享點購兩杯大杯(含)以上相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；單筆交易至多優惠乙組，並限當場一次領取；優惠品項依各門市實際數量為準，售完為止。
📍憑星巴克松竹洲際門市當日單筆消費滿$1200元發票，即可獲得星巴克旅行袋四件組乙個。3／10（五）、3／24（五）當日不參加活動；單筆發票僅限兌換乙個門檻贈品，如遇全公司滿額贈活動，僅能擇一門檻兌換；紙本飲料券恕不適用門市消費滿額贈活動；贈品依各門市實際數量為準，恕不挑款，數量有限贈完為止。
同時全家週末兩天（3／3、3／5）使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式（大杯，冰熱不限）買一送一，及SAKImoto嵜本玉米濃湯單杯特價45元；3／6當天限定，「全家」會員APP隨買跨店取推出單品美式/拿鐵（中杯/大杯）同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6活動，早上來一杯咖啡提神，下午來一份鬆餅補充能量，讓你週一上班不憂鬱。