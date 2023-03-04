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脫下口罩出遊　除了COVID-19，專家示警「這病毒」恐反撲！

脫下口罩出遊　除了COVID-19，專家示警「這病毒」恐反撲！
脫下口罩出遊　除了COVID-19，專家示警「這病毒」恐反撲！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】國內疫情趨緩，第二階段口罩鬆綁也在2月20日正式上路，除了醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍需依規定配戴口罩，其餘室內場所皆可脫下口罩。

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228連假甫結束，4月連假又即將到來，出門遊玩仍要注意，不少專家示警，雖然COVID-19疫情趨緩，防疫陸續鬆綁，但流感病毒的威脅恐倍增，出現反撲。

流感傳播高峰期　連假出遊要注意

有公衛學者研究發現，在防疫中，不僅擋下了新冠病毒的侵襲，國內的流感傳染也被同時擋下，死亡率創下十年新低。不過，根據疾管署數據顯示，每年12月底至隔年3月，通常都是流感傳播的高峰期。

而在近期疾管署公佈的社區流感病毒活動中顯示，確實有持續上升的情形。在今年春節連假期間急診類流感就診人次更超過19,400人次，比放假前數周明顯攀升翻倍。

不少專家擔心，各國對新冠疫情防疫都採取放鬆的態度，但這層樂觀之下，冬季連假的出遊潮中，流感病毒恐怕會出現一波反撲。尤其，台灣又有228四天連假、4月5ˇ天連假，民眾更需多加注意。

做好防疫措施　接種流感疫苗

想避免流感病毒傳染，除了做好個人衛生，儘量避免出入人多、空氣不流通的公共場所外，接種流感疫苗更是最好的預防方法。特別是現在新冠疫情未止，又進入流感高峰期，除了接種新冠疫苗之外，流感疫苗也不能忽略。

有研究發現，接種流感疫苗不只能有效預防流感感染及重症，早在國際期刊中也有研究顯示，接種流感疫苗也可降低COVID-19的感染風險，對重症防護也有九成的效果。

不過，疫苗保護力仍因人而異，每個人接種完的預防效果也不盡相同，有研究發現，當基因呈現某種特定型態時，就能降低施打疫苗後產生抗體不足的風險，或是能在施打流感疫苗後，讓體內產生較多的抗體。

因此，民眾若想了解自身疫苗保護力，國內也有許多流感疫苗基因檢測的相關技術、服務可以讓民眾進行評估、了解。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56948

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