脫下口罩出遊　除了COVID-19，專家示警「這病毒」恐反撲！

我是廣告 請繼續往下閱讀
流感傳播高峰期 連假出遊要注意有公衛學者研究發現，在防疫中，不僅擋下了新冠病毒的侵襲，國內的流感傳染也被同時擋下，死亡率創下十年新低。不過，根據疾管署數據顯示，每年12月底至隔年3月，通常都是流感傳播的高峰期。
而在近期疾管署公佈的社區流感病毒活動中顯示，確實有持續上升的情形。在今年春節連假期間急診類流感就診人次更超過19,400人次，比放假前數周明顯攀升翻倍。
不少專家擔心，各國對新冠疫情防疫都採取放鬆的態度，但這層樂觀之下，冬季連假的出遊潮中，流感病毒恐怕會出現一波反撲。尤其，台灣又有228四天連假、4月5ˇ天連假，民眾更需多加注意。
做好防疫措施 接種流感疫苗想避免流感病毒傳染，除了做好個人衛生，儘量避免出入人多、空氣不流通的公共場所外，接種流感疫苗更是最好的預防方法。特別是現在新冠疫情未止，又進入流感高峰期，除了接種新冠疫苗之外，流感疫苗也不能忽略。
有研究發現，接種流感疫苗不只能有效預防流感感染及重症，早在國際期刊中也有研究顯示，接種流感疫苗也可降低COVID-19的感染風險，對重症防護也有九成的效果。
不過，疫苗保護力仍因人而異，每個人接種完的預防效果也不盡相同，有研究發現，當基因呈現某種特定型態時，就能降低施打疫苗後產生抗體不足的風險，或是能在施打流感疫苗後，讓體內產生較多的抗體。
因此，民眾若想了解自身疫苗保護力，國內也有許多流感疫苗基因檢測的相關技術、服務可以讓民眾進行評估、了解。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56948
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw