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林明溱投票再批賴清德抹黑　感嘆對不起兒子林儒彬

▲林明溱上午回集集完成投票，表示心情非常輕鬆。（圖／林明溱競總提供，2023.03.04）
▲林明溱上午回集集完成投票，表示心情非常輕鬆。（圖／林明溱競總提供，2023.03.04）

記者顏幸如／南投報導

南投立委補選候選人林明溱上午在集集鎮完成投票，他抱怨補選被搞成總統級規格，對民進黨主席賴清德指他沒建設耿耿於懷，投票前後提了兩次。林明溱透露，兒子林儒彬很有頭腦和想法，也一直阻擋他參選，但自己為了國家、為了國民黨只有犧牲，卻害兒子被攻擊，覺得非常對不起兒子。

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平日住南投市的林明溱，今（4）日上午9點半回到集集鎮戶籍地投票，被問到昨晚睡得如何，他表示晚會結束後心情非常輕鬆，因為沒什麼壓力、也不會再被抺黑，「心情很高興，一躺下去就到天亮，也沒做夢」。南投今日天氣晴朗，林明溱預估投票率會不錯，因為「大家都有激情的感覺，不出來投票讓林明溱落選，會是南投一大損失。」

林明溱說，他對自己非常有信心，這場補選像總統級選舉，民進黨不斷使出抹黑中傷手段，太太和兒子都非常痛恨。他說自己對民進黨從沒什麼批評，對手陣營只抺黑不拿政見出來，百姓會唾棄這種選舉方式，「打得越嚴重，縣民反彈越大」。

▲林明溱說昨天晚會之後，心情覺得輕鬆。（圖／林明溱競總提供，2023.03.04）
▲林明溱說昨天晚會之後，心情覺得輕鬆。（圖／林明溱競總提供，2023.03.04）
林明溱指出，賴清德說他什麼建設都沒有建，如果縣民沒肯定，不可能從鎮長開始到縣長從政30年，他相信公道自在人心，和平選舉不必搞到烏煙瘴氣、給下一代不好的印象，「希望兩黨都要改進」。他提出好多政見，雖然現在民進黨執政，這些計劃不可能在10個月內完成，「但我可以提早規劃，等2024年國民黨執政之後，爭取經費都來得及」。

媒體問他有什麼話想對家人說，林明溱說，他對林儒彬感到對不起，兒子很有頭腦，自己當縣長時一直提供意見，讓南投進步發展。「兒子有能力幫爸爸提供寶貴意見建設南投，不會有什麼妨害」。他透露林儒彬一直阻擋、要他別參選，但為了國家、為國民黨「只有犧牲而已」。

▲林明溱對賴清德批評他沒有建設，一直耿耿於懷。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.04）
▲林明溱對賴清德批評他沒有建設，一直耿耿於懷。（圖／蔡培慧競總提供，2023.03.04）
對於晚上會不會去總部看開票，他說不會，「有消息（結果）再出面就好，看了會緊張，不好。」林明溱受訪時講了5次「抹黑」，他投完票後，似乎仍對賴清德耿耿於懷，指著投開票所說「賴清德講那個話實在很難聽，這都是我蓋的，要建設我帶你們去看，一天也看不完」！



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