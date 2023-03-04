房貸補貼限「850萬以下中產戶」！邱臣遠酸：少子化推手
內政部為降低貸款族負擔，最近提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，預計動用特別預算165億元，一次性補助55萬戶各3萬元。對此，台灣民眾黨立委邱臣遠今（4）日批評這次的房貸補貼專案，根本是鼓勵單身，是少子化推手。
記者呂炯昌／台北報導
邱臣遠指出，面對房貸補助僅限850萬以下中產戶，台北市恐怕只能「看得到、吃不到」的質疑，內政部林右昌部長近日回應，台北市有30%房市交易案件，符合850萬元補助門檻。此言一出，更讓人覺得高官與人民的距離真的好遙遠。邱臣遠質疑，「難道林右昌不知道850萬在台北市只能買得起小套房？難道雙北市非套房家庭住戶的房貸壓力會更小嗎？為何真正需要的家庭不在補助範圍內？」
邱臣遠酸，「這次的房貸補貼專案，我認為根本是鼓勵單身，是少子化推手！」撒幣換選票，治標不治本，錢沒有花在刀口上，速食式決策，效果有限。對此，他呼籲請行政院回首看看蔡英文總統的政見與公開發言，不要忽略人民的感受，不能企圖用數字矇混應付，否則錢花越多越令人失望；政策不能曇花一現，持續性政策應該要由公務預算挹注，而非選舉時才使用特別預算「大撒幣政策買票」。最後，請政府加速社宅興建，提供人民便宜社宅；並實施囤房稅，拿出決心打擊炒房族，徹底解決高房價問題。