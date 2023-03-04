疑不滿同志接吻！超商爆肢體衝突 他悲憤：沒做錯任何事
本月3日凌晨12時許，桃園中壢某超商發生砍人事件，24歲的羅姓男子，疑似不滿同志情侶在超商前接吻，與其中的35歲林姓男子發生口角，過程中，羅男辱罵對方「死同性戀」，進而演變成雙方互毆，林男遭對方持刀砍傷，現場血跡斑斑。警方獲報後趕抵，雙方互有挫傷、撕裂傷，也堅持互相提告，後續將依法偵辦。
記者林盈君/綜合報導
據了解，羅男疑似不滿看到同志情侶接吻，之後於超商櫃檯結帳時，見林男念念有詞，遂生氣嗆聲「你剛在說什麼？」，雙方因此爆發口角，過程中，羅男脫口辱罵「死同性戀」，進而演變成肢體衝突，羅男拿出隨身攜帶的小刀刺向林男，雙方互有受傷，所幸均無生命危險，警方獲報後到場處理。
事後，林男於臉書發文，悲憤痛斥「我跟我老公結婚，我沒有做錯任何事」，貼文被多人轉發，引發輿論。對此警方證實，3日凌晨接獲通報，經了解，為林男、羅男疑因口角發生糾紛，進而有肢體衝突，將通知到案說明，依法偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110