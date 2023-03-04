中二補選咖啡杯針孔再現！投開票所蘭花盆暗藏攝影機

一年多前的中二立委補選，有婦人手持藏有針孔攝影機的咖啡杯監看投票民眾，今天的南投立委補選，林明溱陣營在南投市營盤國小花盆暗藏針孔攝影機，通報縣選委會處理。蔡培慧陣營則在校園樹上發現同樣手法，懷疑是對手陣營所為。
記者顏幸如／南投報導
一年前的中二立委補選，當時的民進黨候選人林靜儀總部指控，有婦人在台中烏日九德國小投開票所外，手持藏有針孔攝影機的咖啡杯監看投票民眾，甚至進入投開票所。這次換國民黨陣營指控，民進黨的人馬違規，不久民進黨也發現另一針孔，懷疑是對手陣營所為。
國民黨林明溱競選總部指出，有民眾回報，一些投開票所疑有不明人士錄影，營盤國小投票所外發現不明的攝影機，請民眾提高警覺，也請警察、司法檢調單位協助注意。林明溱在臉書指出，疑似民進黨的監票人員在現場使用手機錄影，甚至在花盆暗藏攝影機，想對善良的選民施加壓力，這種監票做法讓人無法苟同，沒想到這個年代了，竟然還有人還會做這種事情？呼籲一起維持南投乾淨選風，守護法治與民主。
稍後蔡培慧陣營也在營盤國小的樹上，發現另一個針孔攝影機，另在賴清德曾往輔選的名間鄉大賢宮投開票所，發現自稱「全國監票聯盟」者拿著祕錄器，邊記錄疑似紀錄投票者的高矮胖瘦。選委會表示若發現一律沒收。