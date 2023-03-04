鄭仲茵爆他私密處「異於常人」！陳冠霖曾脫褲任媒體檢查

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陳冠霖2005年接受吳宗憲節目《愛上九點半》訪問，澄清自己從未動手打老婆，唯一一次例外是KTV事件，當時和劇組人員去唱歌，鄭仲茵誤解他跟林立青有曖昧，直闖KTV痛罵女方是賤人，還拿水杯潑了所有人，甚至拿起酒瓶要亂砸，現場相當混亂，他情急之下呼了對方一巴掌，才讓前妻冷靜下來。同樣受邀卻因故婉拒的丁國琳，事後直呼好險沒去，隔天聽到劇組同事還原現場，形容鄭仲茵簡直是歇斯底里大鬧現場，慶幸躲過一劫。
陳冠霖說，事後前妻爆料層出不窮，曾向媒體說他有3顆睪丸，性需求異於常人，他只好回覆媒體，若是私密處有異狀應無法服兵役，否認該則傳言；隨後又被指認在士林與同性密友牽手逛街，暗諷性向特殊，他只好翻出行程表，證實當時在大陸拍戲，根本不可能出現在台北。至於泰國蜜月的暴力行為，陳冠霖說鄭仲茵指他拿筆狠戳大腿求情，為了自清，他甚至脫褲子給媒體記者檢查，相當沒有尊嚴。
這段人生低谷期，讓陳冠霖染上憂鬱恐慌症，所有工作努力都被抹煞，直到老婆謝欣誼出現才再現曙光，夫妻育有一兒，家庭生活美滿，他也逐漸重返三立8點檔小生地位，只不過和前妻鄭仲茵關係沒有改善，甚至事隔20年再掀波瀾，影迷驚訝他遭抹黑，竟能忍讓20年，相當受委屈。也有人認為鄭仲茵也有悔過書佐證，事情真相仍待釐清。
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