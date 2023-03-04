鄭仲茵揭蜜月被陳冠霖性暴力　「他拿筆戳大腿寫悔過書」

鄭仲茵爆他私密處「異於常人」！陳冠霖曾脫褲任媒體檢查

▲陳冠霖為了澄清拿筆戳大腿自殘的傳言，曾脫褲子給媒體拍照。（圖／翻攝自YouTube）
▲陳冠霖為了澄清拿筆戳大腿自殘的傳言，曾脫褲子給媒體拍照。（圖／翻攝自YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

陳冠霖與鄭仲茵這對昔日銀色夫妻檔，離婚20年後再爆糾紛，男方不忍多年污衊，曬出判決書證明KTV動手打人的是前妻，鄭仲茵也拿出前夫親筆寫下的悔過書反擊，還說他為求情拿筆狠戳大腿，網友則挖出陳冠霖2005年上節目的影片，他坦言為了向媒體澄清，曾脫褲子讓名嘴呂文婉檢查大腿、拍照，證明自己腿上沒有傷痕。

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▲陳冠霖確診後體力差，偏偏外景多於棚內耗體力。（圖／三立）
▲陳冠霖被前妻鄭仲茵指控是渣男，在她懷孕時對她使用性暴力。（圖／三立）
當年陳冠霖和鄭仲茵在KTV起衝突，成了離婚導火線，分開後他選擇沉默，任由前妻發聲，因此形象重創，沒了工作機會，每天關在家裡或和朋友借酒澆愁，面對眾多千奇百怪的爆料，只能說是疲於奔命，一度躲到大陸去拍戲，反而因帥氣外表圈了一波粉，直到婚後有家庭，才回歸台灣演藝圈 。

陳冠霖2005年接受吳宗憲節目《愛上九點半》訪問，澄清自己從未動手打老婆，唯一一次例外是KTV事件，當時和劇組人員去唱歌，鄭仲茵誤解他跟林立青有曖昧，直闖KTV痛罵女方是賤人，還拿水杯潑了所有人，甚至拿起酒瓶要亂砸，現場相當混亂，他情急之下呼了對方一巴掌，才讓前妻冷靜下來。同樣受邀卻因故婉拒的丁國琳，事後直呼好險沒去，隔天聽到劇組同事還原現場，形容鄭仲茵簡直是歇斯底里大鬧現場，慶幸躲過一劫。

▲鄭仲茵（左）16年後回台視拍戲。（圖／台視）
▲鄭仲茵（左）16年後回台視拍戲。（圖／台視）
▲鄭仲茵（圖／記者陳明中攝）
▲鄭仲茵離婚陳冠霖20年，她透露女兒自滿月後未見過父親。（圖／記者陳明中攝）
陳冠霖說，事後前妻爆料層出不窮，曾向媒體說他有3顆睪丸，性需求異於常人，他只好回覆媒體，若是私密處有異狀應無法服兵役，否認該則傳言；隨後又被指認在士林與同性密友牽手逛街，暗諷性向特殊，他只好翻出行程表，證實當時在大陸拍戲，根本不可能出現在台北。至於泰國蜜月的暴力行為，陳冠霖說鄭仲茵指他拿筆狠戳大腿求情，為了自清，他甚至脫褲子給媒體記者檢查，相當沒有尊嚴。

▲陳冠霖透露離婚後被抹黑，只能和朋友每天喝酒澆愁。（圖／翻攝自YouTube）
▲陳冠霖透露離婚後被抹黑，只能和朋友每天喝酒澆愁。（圖／翻攝自YouTube）
這段人生低谷期，讓陳冠霖染上憂鬱恐慌症，所有工作努力都被抹煞，直到老婆謝欣誼出現才再現曙光，夫妻育有一兒，家庭生活美滿，他也逐漸重返三立8點檔小生地位，只不過和前妻鄭仲茵關係沒有改善，甚至事隔20年再掀波瀾，影迷驚訝他遭抹黑，竟能忍讓20年，相當受委屈。也有人認為鄭仲茵也有悔過書佐證，事情真相仍待釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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