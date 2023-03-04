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女孩看過來！女神節飯店專寵禮包收下：buffet 38折開吃

▲對面的女孩看過來～下週三（3/8）就是一年一度的婦女節，2大飯店buffet餐廳紛紛推出38婦女節超狂優惠，快揪姐妹來吃！（圖／新板希爾頓提供）
▲對面的女孩看過來～下週三（3/8）就是一年一度的婦女節，2大飯店buffet餐廳紛紛推出38婦女節超狂優惠，快揪姐妹來吃！（圖／新板希爾頓提供）

記者汪睿琦/綜合報導

對面的女孩看過來！下週三（3/8）就是一年一度的婦女節，飯店業者近來也紛紛看準商機，推出女孩專屬優惠搶攻這塊大餅。位於板橋的台北新板希爾頓酒店配合38婦女節推出「38有理，我來寵妳」狂歡優惠，2位女性同行即享38折開吃全新義式享宴buffet；還有台北凱達大飯店閨蜜相揪2人同行去吃飯，整個2月第二位享5折，3/8當天再下殺到38折，就是要把女孩們寵上天！

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📍新版希爾頓酒店 Market Flavor悅．市集

搭配近期餐廳內推出全新「義式饗宴」主題，推出超過10款義大利經典美饌，包含「Bruschetta普切塔-經典義大利開胃小點」、「番茄起司沙拉」、「義式釀中捲」、「義式起士烤雞」、各式經典義大利麵、燉飯及披薩等，讓你享受舌尖上的義大利風情。

因應3月回饋月以及38婦女節，悅市集即日起到3/31每週三午、晚餐時段，凡兩位女性同行用餐，第二位即享38折，相當於每人平均774元起（雙人原價2156元）；此外，3月份凡同桌有女性用餐，整桌直接享8折優惠，平均每人只要882元起。

▲因應3月回饋月以及38婦女節，悅市集即日起到3/31每週三午、晚餐時段，凡兩位女性同行用餐，第二位即享38折；3月份凡同桌有女性用餐，整桌直接享8折優惠。（圖／新板希爾頓提供）
▲因應3月回饋月以及38婦女節，悅市集即日起到3/31每週三午、晚餐時段，凡兩位女性同行用餐，第二位即享38折；3月份凡同桌有女性用餐，整桌直接享8折優惠。（圖／新板希爾頓提供）
▲女神節別提減肥了！悅市集推出全新「義式饗宴」主題，推出超過10款義大利經典美饌，讓你大口吃肉不怕胖。（圖／新板希爾頓提供）
▲女神節別提減肥了！悅市集推出全新「義式饗宴」主題，推出超過10款義大利經典美饌，讓你大口吃肉不怕胖。（圖／新板希爾頓提供）
📍台北凱達大飯店 百宴自助餐廳

位於萬華區的老字號飯店台北凱達大飯店也來專寵女孩！百宴自助餐廳近來也全面換上春裝，推出不少輕盈浪漫的春季菜色，像是嫩煎魚排佐番茄沙沙、鮮蔬沙拉吧、春筍山藥燉雞湯等菜色，揮別冬日油膩滋補口味，迎接輕盈春天。另外點心房也有新花樣，「莓果生巧克力」、「巴伐瓦蘋果慕斯」、「法式檸檬塔」等春季必吃甜點，愛吃甜品的妳/你絕不能錯過。

百宴自助餐廳於3月份推出「寵愛女神月」活動，午餐、晚餐時段凡2位女性朋友同行，第二位即享5折優惠，相當於每位只要748元起；3/8當天更幸福了，女性朋友同行第二位享38折優惠，每位只要695元起，還不快揪閨蜜來吃爆！

▲百宴自助餐廳於3月份推出「寵愛女神月」活動，午餐、晚餐時段凡2位女性朋友同行，第二位即享5折優惠，3/8當天女性朋友同行第二位享38折優惠。（圖／凱達大飯店提供）
▲百宴自助餐廳於3月份推出「寵愛女神月」活動，午餐、晚餐時段凡2位女性朋友同行，第二位即享5折優惠，3/8當天女性朋友同行第二位享38折優惠。（圖／凱達大飯店提供）
▲百宴自助餐廳近來也全面換上春裝，推出不少輕盈浪漫的春季菜色。（圖／凱達大飯店提供）
▲百宴自助餐廳近來也全面換上春裝，推出不少輕盈浪漫的春季菜色。（圖／凱達大飯店提供）

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