外傳鎖定副手三條件？侯友宜：目前最重要是把新北擺第一
針對新北市長侯友宜陣營鎖定2024副手傳聞，人選為符合女性、專業與美國相關經歷3條件的國民黨立委李貴敏、智庫執行長柯志恩。侯友宜今（4）日到新店區台北慈濟醫院參加新北市護理師公會會員代表大會受訪時表示，目前最重要的是把新北市的大小事擺在第一個位子上，相信每個人有自己不一樣的角色，大家把自己的角色扮演好，為國為民努力做事。
記者吳嘉億／新北報導
媒體記者是先問到認為2024副手人選，對美國比較熟悉的李貴敏，侯友宜避談這個人選話題，表示當前最重要的是把新北市大小事擺在第一個位置上，像是最近的里長座談會，有一些列管案件，請區長逐一清理當中；強調很多重大建設工程不能延宕，這些才是現在他最重要的事情，會把握現在當新北市長的角色，全力衝刺。
媒體繼續追問下一個可能人選柯志恩，侯友宜仍是避談，僅先說了一句「謝謝大家」，重申相信每個人有每個人角色，大家扮演不一樣的角色，好好為國為民努力做事。
對於外傳國民黨主席朱立倫布局參選總統，侯友宜則是說到，朱主席有朱主席的角色，他當市長有市長的角色，指出每一個人扮演的角色都不一樣，但是最終的目標是一致的；只要為國為民努力做事，提出好的政策，新北市地方政府首長落實去把事情做好，把每個人的分工團結在一起，好好的攜手合作，相信國家就會進步，人民生活就會更好。
對於朱立倫的角色適不適合參選2024？侯友宜則是說，主席的角色不但是總教練，也是很優秀的人才，相信大家都是為國家、為人民一心一意想要做事情，所以大家通力合作，好好的團結在一起。