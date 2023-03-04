人是怎麼陷入憂鬱的？試著拒絕多餘的忠告，頑固一點沒關係

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二、強迫你接受他們提出的更好的點子。
三、 當你抗議或不爽時，要你冷靜下來，並以緩慢理性的聲音解釋為什麼他們的作法合理多了。
如果他們能說服你，讓你相信他們的點子更好，能省下金錢、時間和不便，那麼以上的方法特別有用。如果你每次想出好點子，他們都這麼做，你就會開始變得猶豫不決，然後莫名其妙地喪失主動權。隨著時間過去，你會開始出現典型的憂鬱症徵兆：精神不振、絕望、自尊心低落、自我懷疑、覺得自己沒用、悲傷和失眠。此時，你要去看心理健康專業人士，讓他們診斷你有憂鬱症，就這麼簡單！
家庭主婦或全職父母特別容易罹患這種憂鬱症。舉例而言，我們很容易能夠理解，一名上班族在失去工作、頭銜或例行公事後會變得憂鬱。我們可以想像，這個可憐蟲在追求個人聲望和滿足感的過程中受挫時，為什麼會心情低落。我們懂這個簡單的道理。
不過，待在家的人會得到憂鬱症，往往是挫折感緩慢累積的結果，我們不會看見它發生。導致情緒崩潰的事件經常如雞毛蒜皮般輕微又稀鬆平常，我們完全不當一回事。真的能夠引起我們注意力的事件，像是喪親、婚姻問題、難搞的孩子，很有可能只是一連串個人挫折的最後一根稻草。人們可以忍受很多事，但總有到達極限的時候。
我認識一名憂鬱的女性，有一天她決定不再讓丈夫「無傷大雅地」改變她的計畫和選擇，之後她的症狀便開始好轉。多年來，每次她想要試試什麼點子，丈夫都會告訴她這種方法沒有效率，並提供更明智的選擇。她被有系統地剝奪了做選擇的自主權。
如果你有控制慾強而且情緒不成熟的父母，可能會習慣別人削弱你的主動權。這很難察覺，但十分令人洩氣。一句多餘的建議就可以讓你突然喪失興趣和活力。用別人的方法來實現自己的點子，才不會帶來滿足感或成就感。
這個概念要是應用在職場，很多人就會馬上理解。我們知道自己的點子被惡搞或被迫以不同方式實現是什麼感覺。我們懂那種剝奪感，以及眼睜睜看著一個很棒的點子變得平庸無奇的惱怒感。對許多家庭主婦或全職父母來說，這是完全同樣的狀況，別人不斷把想法移植到他們身上，或是他們不得不在最後一刻改變或放棄自己的計畫。不知為何，自主性被壓抑的狀況在家庭裡是如此普遍，要是同樣的事發生在職場上，絕對令人抓狂。
你對未來的想法和期望是增強精神力量的關鍵。它們讓你產生做事的能量，給你信心掌握自己的人生。別忘了，你的活力來自於想出點子，不管是簡單還是複雜，然後全程參與並實現。用接管或擅自給予建議的方法來提供幫助的人，即使是父母或配偶，都不明白興奮的心情在於行動的自主權，而不僅僅是把事情完成。你要鼓起勇氣捍衛自己的選擇，順從直覺去制定計畫。
試著拒絕多餘的忠告，頑固一點沒關係；為了預防憂鬱症，這是很小的代價。
本文摘選自《父母情緒幼稚，該如何守護我自己》，采實文化出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56947
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