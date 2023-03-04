經典賽／古巴隊大聯盟級球星來勢洶洶！中華隊要特別小心
古巴隊在這次2023年經典賽（WBC)被分在A組，跟中華隊、荷蘭、巴拿馬、義大利同組，外媒也稱為A組是「死亡之組」，古巴隊這次終於有大聯盟球星助威，要重返2006年，首屆經典賽打進決賽的榮耀。
記者吳政紘/綜合報導
古巴隊眾星雲集，包括軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）、中日龍終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）、前阪神虎古巴籍左投（Onelki García）、前道奇好手阿魯巴魯耶那（Eriisbel Arruebarrena)、前軟銀重砲德斯潘尼（Alfredo Despaigne）。
其中Alfredo Despaigne的打擊更是在熱身賽一覽無遺，只要稍微不慎，就會被他痛擊，加上這次經典賽開放古巴大聯盟選手加入，可見古巴隊會展現新的面貌。
古巴隊大聯盟球星Luis Robert、Yoan Moncada等，雖然比較晚加入，但他們的狀況應該都有一定水準，加上「鐵牛棚」Raidel Martinez、Livan Moinelo等，球速都可飆破155公里以上，中華隊要特別注意。
可以預測的狀況，中華隊必須要在在前5局就順利取得領先，因為古巴隊神來一棒能力很可怕，後援的陳冠宇、宋家豪、陳禹勳、李振昌等，都要上緊發條，不能鬆懈。