蔣萬安任內首場社子島說明會爆拉扯衝突破局！北市府遺憾

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陳信良及土地開發總隊長黃群抵達會場時，現場爆發首波衝突，自救會成員開始喊出「停止開會、作秀」等口號，並與警方推擠。最後為顧及現場民眾及人員安全，說明會無法順利召開。
北市地政局稍後發布新聞稿指出，北市府盱衡社子島開發目的、尊重土地所有權人意願、綜合評估後續開發利用等相關可行性後，已明確三項剔除原則：「同意比例過半」、「面積達500平方公尺」及「不影響防洪計畫與主要計畫」，只要申請標的符合條件，市府亦將配合內政部審議予以剔除。
北市府指出，截至112年2月，市府共收到社子島自救會代為寄送565份向內政部陳情之「陳情不納入社子島開發案區段徵收範圍」陳情書，共計361人，其中土地所有權人177人，占社子島全區約2.12%（177/8,367），土地所有權人持有土地面積 37,147.51 ㎡，佔社子島全區 約1.23 %。由於近80%陳情標的未獲得過半地主同意，呼籲申請欲剔除區段徵收之居民積極整合。
北市府強調，為改善社子島地區發展問題，北市府一直以非常嚴謹的態度認真面對，並以最大誠意研擬情理法兼顧的可行方案，重視在地里長、居民憂心的聚落紋理、安置及弱勢照顧等相關建議，傾聽各方聲音，凝聚社子島居民共識。過去已為社子島舉行安置計畫聽證，放寬多項安置條件及提出弱勢特別照顧措施等等。
針對陳情人聲明不納入社子島開發案區段徵收範圍一事，北市府稱，已逐一函復其陳情標的依剔除原則進行研析之結果，並於111年11月間於社子島專案工作站提供諮詢服務。未來也將秉持深化溝通之精神，依照民意需求及實際情況，持續滾動式檢討、調整拆遷補償、安置計畫及弱勢居民照顧等措施。