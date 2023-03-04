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蔣萬安任內首場社子島說明會爆拉扯衝突破局！北市府遺憾

▲蔣市府任內首場社子島說明會爆激烈衝突。（圖／北市府提供）
▲蔣市府任內首場社子島說明會爆激烈衝突。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

台北市政府今（4）日在社子島召開申請剔除區段徵收說明會，社子島自救會到場抗議不滿政策「柯規蔣隨」，台北市地政局長陳信良抵達後，因爆發拉扯追逐衝突，最後未開會。對此，北市府表示遺憾，並強調一直以非常嚴謹的態度認真面對社子島開發問題。

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社子島自救會發言人李華萍接受訪時指出，蔣萬安在選前曾提過希望社子島居民相信政府，但上任至今，針對社子島開發案卻延續前任柯文哲市府方案，還召開首場說明會，可能是蔣萬安不熟市政，才會遭業務承辦局處牽著走。她表示，前任北市府團隊在社子島開發案已與當地居民造成撕裂及破壞信任，蔣萬安卻延續前任市府方案，並以說明會取代實質溝通。她要求今天不能召開會議，在未完成與當地居民溝通前，不要再召開相關會議。

陳信良及土地開發總隊長黃群抵達會場時，現場爆發首波衝突，自救會成員開始喊出「停止開會、作秀」等口號，並與警方推擠。最後為顧及現場民眾及人員安全，說明會無法順利召開。

北市地政局稍後發布新聞稿指出，北市府盱衡社子島開發目的、尊重土地所有權人意願、綜合評估後續開發利用等相關可行性後，已明確三項剔除原則：「同意比例過半」、「面積達500平方公尺」及「不影響防洪計畫與主要計畫」，只要申請標的符合條件，市府亦將配合內政部審議予以剔除。

北市府指出，截至112年2月，市府共收到社子島自救會代為寄送565份向內政部陳情之「陳情不納入社子島開發案區段徵收範圍」陳情書，共計361人，其中土地所有權人177人，占社子島全區約2.12%（177/8,367），土地所有權人持有土地面積 37,147.51 ㎡，佔社子島全區 約1.23 %。由於近80%陳情標的未獲得過半地主同意，呼籲申請欲剔除區段徵收之居民積極整合。

北市府強調，為改善社子島地區發展問題，北市府一直以非常嚴謹的態度認真面對，並以最大誠意研擬情理法兼顧的可行方案，重視在地里長、居民憂心的聚落紋理、安置及弱勢照顧等相關建議，傾聽各方聲音，凝聚社子島居民共識。過去已為社子島舉行安置計畫聽證，放寬多項安置條件及提出弱勢特別照顧措施等等。

針對陳情人聲明不納入社子島開發案區段徵收範圍一事，北市府稱，已逐一函復其陳情標的依剔除原則進行研析之結果，並於111年11月間於社子島專案工作站提供諮詢服務。未來也將秉持深化溝通之精神，依照民意需求及實際情況，持續滾動式檢討、調整拆遷補償、安置計畫及弱勢居民照顧等措施。

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