經典賽／5大餐廳挺中華隊！室內外全程轉播、免費喝啤酒

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📍金色三麥：力挺中華隊獲勝，3/8-3/12台灣隊獲勝，現場招待每位成年顧客350ml啤酒一杯；3/8 婦女節，女性顧客內用消費，也可先免費來杯350ml啤酒。
📍布娜飛比利時啤酒餐廳BravoBeer：3月8日（三）晚上19:00首戰（中華隊VS.巴拿馬隊）；3月10日（五）晚上19:00 （中華隊VS.義大利隊），生啤酒買大送小、點指定披薩送加油吹笛（林森店除外）。
📍Relish 味旅餐酒館：中華隊比賽當天（3/8、 3/10、 3/11)晚上七點開始至比賽結束前，前往店內打卡，即可獲得生啤買一送一的優惠，中華隊贏得比賽，加碼當日全場九折慶祝中華隊勝利。
📍Miss Q 飛鏢咖啡餐酒館：3/8至3/22為期兩週的賽事，室內、戶外MOD全程直播賽事，世棒期間啤酒買三送一。
📍ABV世界精釀啤酒餐廳：3/8至3/22為期兩週的賽事，ABV旗下10間店，會在營業時間進行LIVE球賽直播。
🟡世界棒球經典賽非餐廳轉播活動
📍超商門市：7-11自3月8日起至3月22日止，於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網Live直播WBC 2023世界棒球經典賽，包括中華隊小組賽、八強賽、準決賽及冠軍賽（播出限於指定門市清單）；全家自3月8日起至3月22日止，全台超過1,000間指定店舖直播中華隊賽事。
📍新光影城：轉播賽事經典套組999元，包含球賽直播兌換卷、WBC經典賽限量商品、可樂和爆米花。持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/新光三越APP，在新光三越台北南西店「ＷBC中華隊英雄特展」單日消費滿8,000元，即可至一館9F贈品處兌換新光影城轉播賽事經典套組。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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