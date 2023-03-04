抗美制裁！小米創始人雷軍牽線 設基金力拚中國晶片業
中國力求在美國科技制裁下突圍，不只本屆兩會代表、委員，由許多晶片、AI人工智能、電動車產業名人出任，還有外媒指出，中國科技大廠小米集團（Xiaomi）近期成立了特別基金，將用於投資中國晶片行業，被視為反制美國制裁的最新舉措。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《華爾街日報》報導，小米和金山軟體公司（Kingsoft），是這支14.5億美元基金的主要投資者。該基金同時還有來自其他政府背景的投資機構支持，將「順應國家創新驅動發展和產業轉型趨勢」來投資，在2日向香港證券交易提交的文件中，該基金的公告聲稱，將專注於晶片及相關技術，並把雷軍列為基金投資決策委員會主席。
為了半導體技術能自給自足、反擊美國制裁，近年中國積極發展相關產業，特別在中國陸續被限制取得先進晶片和晶片製造技術後，這項努力變得更加緊迫。
報導提到，雷軍是小米集團的首席執行長、董事長兼創始人，小米集團身為中國最大的智慧手機製造商之一，也是全球第3大智慧手機公司，僅次於蘋果（Apple Inc., AAPL）和三星電子（Samsung Electronics）；不只如此，雷軍也是知名遊戲、辦公軟體產品提供商「金山軟體」的聯合創始人兼董事。
與華為（Huawei）不同，小米設法規避了美國的制裁，近年一直在海外大舉擴張，在歐洲和印度市場都取得了不錯的進展。