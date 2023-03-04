曹佑寧舊愛怒了！按讚王淨貼文挨罵 報警控網友傷害名譽
曹佑寧去年與交往6年的輔大校花鍾蕙羽分手，鬧得不歡而散，舊愛還被爆料騷擾合作女演員余玥，私訊詢問男友去處、關心拍戲進度，超越分際的行徑被視為恐怖情人，分手後，小曹另結新歡王淨，王淨同樣在IG抱怨髮型師被「綠茶」騷擾，猛問她的私事，網友猜測兇手是鍾蕙羽，讓她不勝其擾，決定報警處理！
記者江芷稜/綜合報導
王淨與曹佑寧大方認愛後，飽受身邊的「綠茶（婊）」騷擾，事後在IG限動呼籲外界尊重隱私，不要特地約髮型師、化妝師問私事，卻讓網友直接聯想到鍾蕙羽。她對於外界的指控，感到無奈又生氣，不願再被質疑是恐怖情人，強調已經展開新生活，希望網友們適可而止就好。
鍾蕙羽昨（3）日在IG曬出報案單，證實自己到松山派出所報案，指控網友傷害名譽，此案已經被警方受理，她在照片下發洩心聲：「這些事情已嚴重影響到我的身心靈、家人以及我的私生活，已截圖報案處理」；還在IG上大方曬恩愛，放送自己與新男友的出遊照，似乎已放下往日情。
不過，網友的懷疑並非空穴來風，眼尖粉絲抓包鍾蕙羽並未追蹤王淨與曹佑寧，卻在兩人戀情尚未曝光前，獨獨按讚了王淨的兩篇IG貼文，一篇是王淨揹著疑似曹媽媽送的編織包禮物，一篇則是王淨與曹佑寧逛街時拍下的燈籠照，都與前男友有關，引起網友在Dcard熱烈討論，表示細思極懼，「想起來有點毛毛的」、「希望她交新男友趕快放下」、「不要再關心前任了」。