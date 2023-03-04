U:NUS開唱門票30秒完售！高胥崴霸氣喊：男人感動放心裡
由選秀節目《原子少年》出道組成男團的U:NUS，年初推出全創作成團單曲〈U & US〉，也順勢宣布展開「Reborn to be Alive ——U:NUS 2023 Live Showcase Tour巡迴演唱會」，並進磨練唱作與舞台表演能力，盼歌迷能夠一路陪伴，共同見證團員們全方位實力的積累與蛻變，他們即將於4月8日、9日在台北Legacy開唱，昨（3）日門票一開賣30秒就完售。
記者吳雨婕/綜合報導
台北場演唱會門票開賣時，團員們同樣聚在一起跟著歌迷們「搶票」，團員高有翔表示：「這次一次兩場反而沒那麼有信心，想說自己也來搶幾張，結果在想FB登入密碼的同時又完售了！真的感謝UNi（粉絲）們的支持，台北場絕對不會讓大家失望的。」團長高胥崴也霸氣表示：「響應一下我們即將上架的新歌〈修理偶〉裡的歌詞，就不屁話太多，男人感動放心裡，謝謝大家的支持，絕對有值得大家期待的，不會讓大家失望。」
此外，昨晚團員們也在IG開直播，感謝歌迷買票支持，同時開箱台中演唱會收到的粉絲信，表示一定會讀過每一封，也透過直播挑選一些公開朗讀，場面歡樂有趣。有歌迷表白吳昱廷的創作是每晚睡前必播的愛歌，吳昱廷也答應粉絲：「會繼續寫出可以陪你睡覺的歌。」有粉絲透露因為高有翔一開始不常發言，完全不知道他的存在，但知道後發現高有翔「有電死人的眼睛，多看一秒都會沒命」，蔡承祐幽默笑虧高有翔：「難怪他都帶墨鏡，就怕他電死人的眼睛出現。」