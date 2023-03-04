麥當勞最強時代曝光！「1張圖」跟鬼一樣 對比價格臉綠
台灣速食業龍頭麥當勞經常推出新品以及推出多樣優惠，加上獨特的薯條風味，深受不少人喜愛。不過事過境遷，隨著物價飆漲，麥當勞也逐漸被虧是有錢人在吃的食物，最近漲價之後，又拿掉甜心卡「大杯飲料」的選擇，再度引起話題。近日，就有網友討論「以前麥當勞有多神？」貼文立刻湧出不少回憶殺！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「以前麥當勞真的是銅板輕鬆點，最神的麥克雙牛堡才39元，還在1+1裡面，雙牛堡+雙牛堡+小可+玉米濃湯等於100元，雙牛堡+大薯+大可（甜心卡）+玉米濃湯=98元，吃完還可以甜點，蛋捲冰淇淋10塊，或是巧克力聖代，想問以前麥當勞有多神？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「最強的是79元超值全餐時代好嗎」、「十點後大薯49元買一送一，超強....」、「超值午晚餐變常駐真的很神」、「那時候超值全餐真的跟鬼一樣，經過麥當勞每天都爆滿」、「79那時候最神，不曉得吃什麼就吃麥當勞」、「永遠懷念雙層牛肉吉士堡套餐79元」、「超值全餐真的太強，巔峰時代了」、「79元才叫超值全餐，那時候學生沒錢就吃麥當勞」。
事實上，過去在2009年時，麥當勞推出超值全餐不限時段的常駐商品，一共有三個套餐漢堡+薯條+飲料只要79元，另外三種套餐則是99元，在當時推出之後引起廣大迴響，大受歡迎，不過隨著物價飛漲，這種超值全餐隨後早已取消，而以當時「雙層牛肉吉事堡套餐79元」來看，現在的雙層牛肉吉事堡套餐已經要價130元，漲幅超過6成以上，難怪不少網友念念不忘該時期的麥當勞。