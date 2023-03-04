空靈正妹竟是名導愛女！甩星二代標籤　私密自白曝光

執導電影《星際大戰》系列的好萊塢名導J.J.亞伯拉罕之女葛蕾西（Gracie Abrams），有「透明系少女」的稱號，近日推出首張專輯《解脫》，專輯宛如她的私密自白。而她近日受訪中暢談身為星二代的壓力，以及被她的偶像，也就是流行天后泰勒絲欽點為巡演嘉賓的興奮之情。
記者吳雨婕/綜合報導
在名導父親J.J. 亞伯拉罕以及知名影視監製的母親Katie McGrath的光環下，葛蕾西靠著音樂才華走出自己的一片天，面對外界給予的期待與壓力，葛蕾西樂觀以對：「與其說是壓力，我反而覺得從小在一個很會說故事的家庭中長大，對我來說很有啟發性。」她提到父親時常天馬行空編造關於特殊生物、外星人、還有愛與冒險等各種故事，「我很感激能有熱衷於自己所愛的父母作為我的榜樣，能在這麼小的年紀，就接觸這些超級瘋狂的故事真的很幸運！」
首張專輯《解脫》宛若葛蕾西的私密自白，她形容：「製作這張專輯的過程，是我身為一名創作者所經歷過最毫無保留、傾瀉而出的體驗。在我人生中幾個重大轉變時，我創作了這些歌曲，都是在我相當誠實面對自己、對自己負責的情況下所寫的，而製作人Aaron除了一路支持我，也以音樂夥伴的身分不斷給我挑戰。」粉絲的鼓勵與反饋也成為她決定毫無保留地創作的原因，「過去粉絲們也常常將他們的脆弱面分享給我，因此讓我覺得能很自在並且有勇氣開始寫自己的故事，我覺得這是我欠他們的！」