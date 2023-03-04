中風後復健好物　「轉位帶」站立超好用

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輔具轉位腰帶 中風病人有用陳柏文物理治療師說明，轉位帶又稱「移位腰帶」，對中風病人的復健站立很有幫助，對於需他人扶持行走、以輔具協助行走、長距離移動時需坐輪椅、大多時間都使用輪椅的人也都有幫助。中風病人感覺受損，身體重心轉移的能力不足，照護者在陪伴站立訓練時，必須引導中風者的重心轉移能力。
若能正確使用轉位帶，不僅能保護中風者練習時預防跌倒，還能減輕照顧者付出的勞力，加速中風者獨立站姿、走路、增加平衡力的訓練，讓中風病人逐漸達到功能性的坐姿到站姿起身，進而達到擁有日常生活的獨立能力。
三種正確操作 訓練過程更輕鬆轉位帶的正確操作：一、穿戴方式：讓腰帶扣於腰間處，越過胯下的兩條帶子要貼合，不可寬鬆。二、照顧者協助方式：必須站在病人的患側邊，可用腳協助固定於患側的膝蓋，進而保護病人在站立不穩時免於摔倒，同時可協助病人大腿伸直，讓病人借力使力，以幫助患側邊的支撐。在協助過程中，照顧者可以輕輕地用手指勾住轉位帶並隨時注意病人的練習狀況，讓病人自己獨立站姿或走路，增加平衡訓練的強度，適時拉動轉位帶，以控制病人身體重心能轉移至正確的位置，當看見病人快要站不穩時，立即抓住轉位帶，以預防病人跌倒。
三、訓練時間：自訂訓練次數與時間，每天確保正確執行。例如，起身10次為1組，每天訓練3組，可以慢慢訓練，即使時間長達一小時都可以，重要的是照顧者必須確保病人起身發力的動作正確，以及在訓練過程中，借助轉位帶讓引導訓練的過程能更安全也更輕鬆。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56959
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